İsrail Askerleri Filistinlilere Ateş Açtı

OLAYDA 2 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye beldesinde İsrail sınırındaki tel örgülere yaklaştıkları gerekçesiyle 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin açtığı ateş sonucu ayaklarından yaralanan yirmili yaşlarda 2 gencin, Kemal Idvan Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.

Gazze'yi abluka altında tutan İsrail askerleri, zaman zaman Filistinlilere ait balıkçı teknelerine ve sınır bölgelerindeki tarım arazilerine doğru ateş açıyor, buldozerlerle sınır ihlali yapıyor.





