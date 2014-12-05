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İsrail Askerleri Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Askerleri Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

05 Aralık 2014 Cuma 17:35
İsrail Askerleri Filistinlilere Ateş Açtı
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OLAYDA 2 FİLİSTİNLİ YARALANDI

 İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye beldesinde İsrail sınırındaki tel örgülere yaklaştıkları gerekçesiyle 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin açtığı ateş sonucu ayaklarından yaralanan yirmili yaşlarda 2 gencin, Kemal Idvan Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.

Gazze'yi abluka altında tutan İsrail askerleri, zaman zaman Filistinlilere ait balıkçı teknelerine ve sınır bölgelerindeki tarım arazilerine doğru ateş açıyor, buldozerlerle sınır ihlali yapıyor.



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