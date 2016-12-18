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18 Aralık 2016 Pazar 07:09

İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Öldürdü
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İSRAİL ASKERLERİNİN RAMALLAH'A BAĞLI BEYT RİMA BELDESİNDE FİLİSTİNLİ GENÇLERE YÖNELİK AÇTIĞI ATEŞ SONUCU 19 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Beyt Rima beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah’ın kuzey batısındaki Beyt Rima beldesindeki çatışmada 19 yaşındaki Ahmet Hazım Ata Er-Rimavi adlı gencin, İsrail askerleri tarafından açılan ateşle öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarına göre, çatışmada göğsünden yaralanan Er-Rimavi, kaldırıldığı Şehit Yasir Arafat hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri, gözaltı gerekçesiyle hemen hemen her gün işgal altındaki Filistin bölgelerine baskınlar düzenliyor.

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