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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:29
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Lübnan merkezli Al-Quds televizyonunda serbest muhabirlik yapan 4 gazeteciyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan basın mensuplarının Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil olduğu belirtildi.
Gazeteci Alvan'ın kardeşi Fatin Alvan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin kardeşine ait bilgisayara ve kameraya el koyduklarını söyledi. Alvan, askerlerin, "Hamas'tan para aldığı" iddiasıyla kardeşinin gözaltına alındığını söylediklerini aktardı.
Fatin Alvan, kardeşinin hiçbir surette Hamas'tan para almadığını vurgulayarak isnat edilen suçlamaları reddetti.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 9 Temmuz'da Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkede faaliyet göstermesini yasakladığını açıklamıştı.
Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.
Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuruldu.
 


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Son Güncelleme: 30.07.2018 11:02
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