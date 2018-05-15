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İsrail Askerleri 19 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

Kudüs, 15 Mayıs 18 : İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Askerleri 19 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

Kudüs, 15 Mayıs 18 : İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

15 Mayıs 2018 Salı 12:42
İsrail Askerleri 19 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Son Güncelleme: 15.05.2018 16:29
Anahtar Kelimeler:
İsrailAsker19FilistinliGözaltı
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