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27 Şubat 2017 Pazartesi 11:06

İsrail Askerleri 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı
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İsrail askerlerinin, İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Asker mülteci kampı, Mesakin Şaabiye mahallesi, Kefr Haris, Azun beldesi ile orta bölgedeki Kefr Akab ve Ayzeriye beldeleri ile güneydeki Surif, Husan, Beyt Sahur, Beyt Ava ve Yatta köylerindeki evlere baskın düzenleyen askerler, "Toplumsal terör eylemlerine katılma gerekçesiyle" 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Çeşitli gerekçelerle İsrail güçleri hemen her gün Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek, gözaltılar gerçekleştiriyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında 300 çocuğun da olduğu yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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