İsrail Akdeniz'de Yeni Doğalgaz Alanı Buldu

İKİ İSRAİL ŞİRKETİ AKDENİZ'DE YENİ DOĞALGAZ ALANI BULDU

İki İsrail şirketinin Akdeniz'de yeni bir doğalgaz alanı bulduğu bildirildi.

İsrail İbrani radyosunun haberine göre, İsrailli Isramco ve Modiin şirketleri Akdeniz'de Tamar bölgesinde yüksek rezervli bir doğalgaz alanı buldu.

Haberde şirketlerin "Tamar-2" adını verdikleri bölgeden 8,9 trilyon metreküp doğalgaz rezervi beklediği belirtildi.

Bulunun yeni doğalgaz alanının İsrail'de Leviathan-1, Leviathan-2, Tamar-1, Tamar-2, Sarah-Mira, Mari, Kari, Shemen doğalgaz alanları ile birlikte 8'inci doğalgaz alanı olduğu belirtiliyor . İsrail son bir yıldır kendi karasuları içinde doğalgaz arama faaliyetlerine hız vermişti.