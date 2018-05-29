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İsrail “Ablukayı Kırma“ Gemisini Aşdod Limanına Çekti...

İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze limanından sembolik olarak denize açılan ve İsrail deniz kuvvetleri tarafından kuşatılan gemiye el konulduğunu ve Aşdod limanına çekildiğini duyurdu.

İsrail “Ablukayı Kırma“ Gemisini Aşdod Limanına Çekti...

İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze limanından sembolik olarak denize açılan ve İsrail deniz kuvvetleri tarafından kuşatılan gemiye el konulduğunu ve Aşdod limanına çekildiğini duyurdu.

29 Mayıs 2018 Salı 19:22
İsrail “Ablukayı Kırma“ Gemisini Aşdod Limanına Çekti...

 İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze limanından sembolik olarak denize açılan ve İsrail deniz kuvvetleri tarafından kuşatılan gemiye el konulduğunu ve Aşdod limanına çekildiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’den hareket eden gemi, 17 kişilik mürettebatıyla deniz sınırını ihlal etmeye çalıştı. Gemi, üzerindekilerle beraber Aşdod’a çekildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada İsrail makamlarınca gemi ve içindeki aktivistlerin Gazze’ye daha sonra geri gönderileceğine işaret edilerek, gemide bulunan yaralı ve engellilerin tedavi altına alınacağı belirtildi.
Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, daha önce yayımladığı yazılı açıklamada, "Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze limanından hareket eden ve İsrail tarafından kuşatılan gemiyle bağlantının kesildiğini" ifade etmişti.

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Silmiyye, İsrail Deniz Kuvvetlerine ait hücumbotları tarafından 12 deniz mili açıklarında kuşatılan özgürlük gemisiyle bir süredir bağlantı kuramadıklarını kaydetmişti.
Ablukayı kırma hareketine katılan Filistinli aktivistlerin can güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Silmiyye, uluslararası kurumlara "aktivistlere gereken korumayı sağlamaları" çağrısında bulunmuştu.
Filistinli aktivisitler, Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail saldırısı sonucu 10 şehit veren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılı anısına Gazze limanından teknelerle denize açılmıştı. İsrail donanmasına ait 4 hücumbotun, bir süre sonra özgürlük teknelerinin çevresini sardığı bildirilmişti. 
Mavi Marmara'nın 8. yılında İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya bu hukuksuz ablukanın kaldırılması mesajı vermek için yola çıkan teknelerde aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu Filistinli aktivistler bulunuyor.
 


Son Güncelleme: 29.05.2018 23:03
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