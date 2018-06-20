banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94201
ALTIN
194.381
DOLAR
4.7453
STERLİN
6.2562
EURO
5.4906
En Fazla Yağış Akdoğan’a Düştü
En çok yağmur nereye yağdı...?
Hasan İşlek teminatla serbest
HASAN İŞLEK TEMİNATLA SERBEST
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak
DARP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Şölen silahla dehşet saçtı
ŞÖLEN SİLAHLA DEHŞET SAÇTI
banner282
Flaş Haber
Hisar üzerinde asılı kaldı
Kapat

İsrail, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden Ayrılma Kararından Memnun!

ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararı İsrail yönetimini memnun etti.

İsrail, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden Ayrılma Kararından Memnun!

ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararı İsrail yönetimini memnun etti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:39
İsrail, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden Ayrılma Kararından Memnun!


ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararı İsrail yönetimini memnun etti.
Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e ABD'nin Konseyden ayrılma kararından dolayı teşekkür edilerek, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, Konseyin uzun yıllardır ön yargılı, düşmanca ve İsrail karşıtı bir kuruluş olduğunu ispatladığı, insan haklarını koruma misyonuna ihanet ettiği ileri sürülerek ABD'nin Konseyden ayrılmasının "cesur" bir karar olduğu ifade edildi.
ABD'nin ayrılma kararının Konseye açık bir mesaj olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

banner277
"Konsey, sistemli bir şekilde insan haklarını ihlal eden rejimlerle mücadele yerine, Ortadoğu'daki tek gerçek demokrasi olan İsrail'e 'takıntılı' bir şekilde odaklanıyor."
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Dışişleri Bakanı Pompeo ile dün ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklamıştı.
BM İnsan Hakları Konseyinin Cenevre'de devam eden 38. oturumu kapsamında, 2 Temmuz'da Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.
Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 20.06.2018 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Sığınmacıların Kişisel Bilgilerini Detaylı Biçimde Depolayacak
Ab Sığınmacıların Kişisel Bilgilerini Detaylı Biçimde Depolayacak
Brüksel'de Sığınmacılar İçin
Brüksel'de Sığınmacılar İçin "mini Zirve"
Ucuza Maliyetli Hızlı DNA Sentezleme Yöntemi Geliştirildi!
Ucuza Maliyetli Hızlı DNA Sentezleme Yöntemi Geliştirildi!
Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi İzlanda!
Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi İzlanda!
Filistin Nüfusunun Yaklaşık Yarısı Mülteci!
Filistin Nüfusunun Yaklaşık Yarısı Mülteci!
Japonlar, Temizlikleriyle Futbolseverleri Büyüledi!
Japonlar, Temizlikleriyle Futbolseverleri Büyüledi!
Dünya Genelinde 68,5 Milyon İnsan Yerinden Edilmiş Durumda!
Dünya Genelinde 68,5 Milyon İnsan Yerinden Edilmiş Durumda!
AB Vatandaşlarının Yüzde 5'i Evden Çalışıyor...
AB Vatandaşlarının Yüzde 5'i Evden Çalışıyor...
Moon'dan Rusya Ziyareti Öncesi Açıklama!
Moon'dan Rusya Ziyareti Öncesi Açıklama!
Kanada'da Keyfi Marihuana Kullanımı Yasallaştı!
Kanada'da Keyfi Marihuana Kullanımı Yasallaştı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim