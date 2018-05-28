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İsrail, 1915 Olaylarını "Soykırım" Olarak Tanımayı Öngören Tasarıyı Geri Çekti

1915 olaylarını "Soykırım" olarak tanımayı öngören tasarı hazırlayan İsrail, söz konusu tasarıyı meclis gündeminden çekti.

İsrail, 1915 Olaylarını "Soykırım" Olarak Tanımayı Öngören Tasarıyı Geri Çekti

1915 olaylarını "Soykırım" olarak tanımayı öngören tasarı hazırlayan İsrail, söz konusu tasarıyı meclis gündeminden çekti.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:42
İsrail, 1915 Olaylarını "Soykırım" Olarak Tanımayı Öngören Tasarıyı Geri Çekti

İsrail, 1915 Olaylarını "Soykırım" Olarak Tanımayı Öngören Tasarıyı Geri Çekti

1915 olaylarını "Soykırım" olarak tanımayı öngören tasarı hazırlayan İsrail, söz konusu tasarıyı meclis gündeminden çekti.

ABD'nin iSRAİL Büyükelçliği'ni Kudüs'e taşıması ve aynı gün İsrail askerlerinin 62 Filistinli'yi katletmesine tepki gösteren Türkiye'ye karşı, İsrail meclisine 1915 Ermeni Olayları'nı 'soykırım' olarak tanımayı öngören tasarı taşıyacağını açıklayan İsrail söz  konusu tasarıyı meclis gündeminden çekti.

İSRAİLLİ VEKİLLERİN KABUL ETMEYECEĞİ ENDİŞESİYLE MECLİS GÜNDEMİNDEN ÇEKİLDİ

İsrail merkezli The Jerusalem Post'un  haberine göre, Knesset İsrail Meclisi  Sözcüsü Yuli Edelstein'ın tasarıyı 'İsrailli vekillerin' kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çektiği açıklandı.

 

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TEPKİ GÖSTEREN TÜRKİYE'YE KARŞI "MECLİS" HAMLESİ ATMIŞTI

İsrailli politikacılar, ABD'nin Kudüs elçiliğini açtığı gün çok sayıda Filistinliyi katletmesine çok sert tepki gösteren Türkiye'ye karşı 'meclis' hamlesi atmıştı.

120 MİLLETVEKİLİNDEN YALNIZCA 16'SI KATILMIŞTI

İsrail meclisindeki sol eğilimli Merez Partisi'nin genel başkanı Tamar Sandberg'ın İsrail meclisinin gündemine alınması için oylamaya sunduğu tasarı geçen hafta çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16'sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edilmişti.

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