İsrail 135 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 1948’deki işgalinde sürgüne gönderdiği Filistinlilerin topraklarına geri dönme hakkı verilmesi için 30 Aralık’ta başlatılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail tarafından öldürülen Filistinli sayısının 135 olduğunu açıkladı.

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü sırasındaki protestolarda öldürülen 135 Filistinlinin 127'si Batı Şeria'daki gösteriler sırasında öldürüldü.





Dün de İsrail askerleri 4 Filistinliyi silahla vurarak öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 bin 700 Filistinlinin de Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ndeŞeridi'nde atılanbombaları ile yaralandığı kaydedildi.Dünkü gösterilerde yaralanan 618 kişinin 48'inin çocuk, 20'sinin de kadın olduğu belirtildi., birisi hayatı tehlikesi olan 8 kişinin ağır yaralandığını bildirdi. Gösterilerde 125 kişinin orta şekilde, 120 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.