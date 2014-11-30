İSPANYA'DA "ÖFKELİLER" OLARAK ADLANDIRILAN EKONOMİK KRİZİN MAĞDURLARI "İŞ, AŞ, EV" TALEBİYLE, BAŞTA MADRİD OLMAK ÜZERE ÜLKENİN BÜYÜK ŞEHİRLERDE GÖSTERİ DÜZENLEDİ

İspanya'da 2008 yılından bu yana devam eden ekonomik krizin mağdurları, "onurlu bir yaşam için iş, aş, ev" talebiyle, ülkenin büyük kentlerinde gösteri düzenledi.

Ekonomik krizin etkisiyle kendiliğinden ortaya çıkan ve "Öfkeliler" olarak adlandırılan halk hareketi, İspanyol hükümetinin uyguladığı kemer sıkma politikalarına karşı, hafta başında başlayan protestolarını bugün Madrid'de yapılan büyük gösteriyle sonlandırdı.

Madrid'in 8 farklı noktasından hareket eden kortejler şehir merkezindeki Atocha Meydanı'nda toplandıktan sonra büyük gösterilerin merkezi olarak bilinen Sol Meydanına kadar yürüdü. Yağmura rağmen binlerce kişinin katıldığı gösteri dolayısıyla kent merkezi tamamen trafiğe kapatıldı.

İspanya'daki işçi sendikalarının da destek verdiği "Ekonomik ve sosyal politikalara karşı Onur ve Haklar" başlığı altında yapılan gösteride katılımcılar, "Yaşasın işçi sınıfının mücadelesi", "Buna demokrasi diyorlar ama değil", "Şiddet ev ve aş çalmaktır", "Meşru olmayan borcu ödeme" şeklinde sloganlar attı.

Gösteri sonunda yapılan konuşmalarda, ekonomik krizden dolayı binlerce insanın evini kaybettiği, ülkedeki işsiz sayısının 6 milyonu geçtiği (işsizlik oranı yüzde 24,4) ve gençlerdeki işsizlik oranının yüzde 55'i bulduğu hatırlatılarak, "Sokağa çıkıyoruz çünkü çok büyük zorluk içinde yaşıyoruz" denildi.

Gösteriye destek veren muhalefetteki komunist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisinin lideri Cayo Lara basına yaptığı açıklamada, "İspanya'da herkese iş, aş ve ev için yeterli kaynak var ama hükümetin böyle bir arzusu yok. Ekonomik krizin yaşandığı bu yıllarda zenginlerin ve fakirlerin sayısı arttı, sosyal adaletsizlik çoğaldı" şeklinde konuştu.

Lara, İspanyol hükümetinin sokaktaki insanların sesine duyarlı olana kadar gösterilerin devam edeceğini savundu.