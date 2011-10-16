Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İSPANYA'DA "ÖFKELİ" YÜZBİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Ekonomik krizin etkisiyle sokaklara dökülen halk hareketi ''Öfkeliler'',İspanya'nın 60 kentinde gösteri yaptı

İSPANYA'DA "ÖFKELİ" YÜZBİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Ekonomik krizin etkisiyle sokaklara dökülen halk hareketi ''Öfkeliler'',İspanya'nın 60 kentinde gösteri yaptı

16 Ekim 2011 Pazar 09:43
İSPANYA'DA
banner238

ROMA'DAKİ ''INDİGNADOS'' GÖSTERİSİ ŞİDDET EYLEMLERİNE DÖNÜŞTÜ

 Ekonomik krizin etkisiyle ortaya çıkan ve mevcut siyasi, sosyal, ekonomik sisteme karşı geçen mayıs ayından bu yana sokaklara dökülen halk hareketi ''Öfkeliler'', İspanya'nın 60 kentinde gösteri yaptı.

''Küresel değişim için birleşin'' sloganı altında, başkent Madrid'deki, İspanya Merkez Bankasının da bulunduğu Cibeles Meydanı'nda toplanan binlerce İspanyol, siyasetçileri ve finans patronlarını protesto ederek, ''Bu krizin faturasını biz ödemeyeceğiz'' mesajını bir kez daha verdiler. 6 noktadan şehir merkezine giren göstericiler, ''Birleşen halklar asla yenilmez'', ''Bu siyasetçiler bizi temsil etmiyor'', ''Piyasaların egemenliğine son'' şeklinde sloganlar attılar. Çok sayıda kişinin taşıdığı pankartlarda ise ''Bankaları kurtarın, fakirlerden çalın'', Kriz değil, soygun'', ''Hakların Avrupası, mal değiliz'', ''Şiddet: 600 Euro aylık maaş'', ''Krizin faturasını suçluları ödesin'', ''Herkesin Avrupasına evet, az avroya hayır'''' ifadeleri dikkat çekti.

Bu arada 7'den 70'e her yaştan insanın katıldığı gösterilerde, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan aşçı olmasına rağmen şu anda işsiz olan 31 yaşındaki Rafael, ''Çocuğuma daha iyi bir gelecek için buradayım. Siyasetçilerin bu zamana kadar yaptıklarının doğru olduğunu sanmıyorum. Bu gösterilerin yararlı olduğuna inanıyorum. Her seferinde daha fazla insan katılıyor. Siyasetçilerin artık sesimizi duymaktan başka çareleri yok'' diye konuştu.

Siyasal bilimler öğrencisi olan ve aynı zamanda çalışan 29 yaşındaki Silvia da ''Kriz öyle bir geldi ki herkese yayıldı. Ama biz sadece ekonomik krizden dolayı burada değiliz. Yıllardır devam eden Batı hükümetlerinin siyasetine, borsaların ve bankaların işleyişine karşı da buradayız. Çözüm kolay değil ama bu tip barışçıl gösterilerle ileri adım atılıyor, siyasetin hipokrasisi yavaş yavaş ortadan kalkıyor, toplum daha fazla duyarlı hale geliyor. Bu zamana kadar bize öğretilen demokrasinin, gerçeğini istiyoruz'' değerlendirmesini yaptı.

72 yaşındaki emekli Arturo da, ''Ben buradayım çünkü işi olmayan gençlere destek vermek istiyorum. İspanya'da 20 ila 40 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 40'ı işsiz. Bunun değişmesi gerekiyor. İnsanların geleceğini piyasalar değil, halkın temsilcileri belirlesin. Ben iyimserim ve geleceğin daha iyi olacağını umuyorum. Torunlarım ve çocuklarım var arada sırada emekli maaşımızdan onlara yardım etmek zorundayız. Böyle devam edemez'' dedi.

İspanya'da 20 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde siyasetçiler için önemli bir mesaj olan gösterilerde, bazı grupların ''Oy kullanma'' yazılı pankart açarak, İspanyolları protesto amacıyla gelecek seçimlerde oy kullanmamaya çağırması dikkat çekti.

Madrid'de halen devam eden gösterilen gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Dünyada 60'tan fazla ülkede gerçekleştirilen protesto gösterileri, Avrupa'nın bazı kentlerinde yarın da devam edecek.

ROMA'DAKİ ''INDİGNADOS'' GÖSTERİSİ ŞİDDET EYLEMLERİNE DÖNÜŞTÜ

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaz aylarında gerçekleşen gösterilerle adlarını duyuran ''Öfkeliler''in (Indignados) İtalyan versiyonunun, Roma'da barışçıl bir şekilde başlayan protesto yürüyüşü şiddet eylemlerine dönüştü.

Ekonomik kriz sonucu artan işsizlik, borç oranı ve sonrasında tasarruf paketleriyle gelen kesintileri protesto eden ''Öfkeliler'' hareketinin İtalya uzantısının öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan yürüyüşü, eylemlerinin son durağı olan San Giovanni meydanına gelindiğinde polisle çatışmaya döndü.

Yürüyüş sırasında güzergah üzerindeki Cavour caddesinde bazı araçların ateşe verildiği, banka ve bazı dükkanların vitrinlerinin kırıldığı gözlendi. Barışçıl mitingin şiddet eylemlerine dönüşmesiyle çok sayıda insanın da kortejden kaçıştığı ifade edildi.

Son durak olan San Giovanni meydanında, eylemcilerin polisle çatışmaya girdikleri ve bir itfaiye arabasını da ateşe verdikleri belirtildi. Olaylar sırasında, San Giovanni meydanındaki tüm dükkanların kapandığı, meydana çıkan yollardan Merulana caddesinde ise çatışmaların devam ettiği kaydedildi. Bölgeye çok sayıda polisin sevk edildiği ve ekiplerin göz yaşartıcı bombalar kullandıkları aktarıldı.

Çıkan olaylar nedeniyle göstericilerden ve güvenlik güçlerinden 70 yaralının olduğu bildirildi. Polis helikopterleri de kent merkezi üstünde yoğun şekilde devriye geziyor.

Bu arada, kortej sırasında, ''Sky Italia'' kanalının iki çalışanın saldırıya uğradığı gelen haberler arasında yer aldı.

AA muhabirinin de yakından takip ettiği ve yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı tahmin edilen yürüyüşte, bazı provokatör grupların sık sık ses bombası ve fişekler patlattıkları görüldü.

''Corriere della Sera'' gazetesi de internet sitesinden Roma'daki şiddet olaylarını, "Roma'da, (Indignati) cehennemi" başlığıyla duyurdu.


Son Güncelleme: 16.10.2011 09:43
Anahtar Kelimeler:
AvrupaEmekliMadridProtestoEylemIspanyaRomaöfkelilerEkonomik KrizEurobölgesiMerkez BankasıCibeles MeydanıAvroya HayırRafaelAa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim