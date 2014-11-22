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İspanya'da Kürtaja Kısıtlama Getirmeyen İktidar Protesto Edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de muhafazakar görüşlü binlerce kişi sokaklara dökülerek kürtajı kısıtlayacağını vadetmesine rağmen bu konudaki yasa tasarısını geri çeken iktidar partisini protesto etti.

İspanya'da Kürtaja Kısıtlama Getirmeyen İktidar Protesto Edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de muhafazakar görüşlü binlerce kişi sokaklara dökülerek kürtajı kısıtlayacağını vadetmesine rağmen bu konudaki yasa tasarısını geri çeken iktidar partisini protesto etti.

22 Kasım 2014 Cumartesi 13:42
İspanya'da Kürtaja Kısıtlama Getirmeyen İktidar Protesto Edildi
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 İspanya'nın başkenti Madrid'de muhafazakar görüşlü binlerce kişi sokaklara dökülerek kürtajı kısıtlayacağını vadetmesine rağmen bu konudaki yasa tasarısını geri çeken iktidar partisini protesto etti.

Katolik kilisesi yanlısı ve muhafazakar görüşlü 150 kadar sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkent Madrid'de düzenlenen gösteride, iktidardaki Halk Partisi'nin (PP) kürtajda kısıtlama öngören yasa tasarısını geri çekmesi protesto edildi.

"Her hayat önemli" başlığı altında hükümetin kürtaj politikasına karşı düzenlenen gösteride, aralarında Madrid Belediye Başkanı Ana Botella dahil PP'nin bazı üst düzey siyasetçilerinin de yer alması dikkat çekti. Gösteriye Madrid dışından katılanlar için 500'den fazla otobüs temin edildi. Gösteriye Avrupa'daki muhafazakar görüşlü sivil toplum kuruluşlarından da katılım oldu. Kürtaja karşı çıkan, hükümeti eleştiren sloganların atıldığı kent merkezindeki yürüyüş sırasında 600 metrekarelik büyük bir pankart açılarak, "ceninin yaşam hakkı" savunuldu.

İspanya'da 2011 yılında yapılan genel seçimler öncesinde kürtaj haklarını kısıtlayacağını vadeden PP, iktidarda geldikten sonra bununla ilgili bir hazırlık yapmış ancak hem İspanya'daki sosyalist gruplardan hem de AB içindeki kurumlardan ciddi eleştiriler almıştı. Eylül ayında Başbakan Mariano Rajoy, kürtajla ilgili hazırlanan yasa tasarısının geri çekildiğini duyurunca tasarının mimarı Adalet Bakanı Alberto Ruiz Gallardon istifa etmiş ve başta Katolik kilisesi olmak üzere muhafazakar görüşlü birçok dernek hükümeti suçlamıştı. Hatta çok sayıda PP sempatizanı kürtaj yasa tasarısının geri çekilmesinden dolayı gelecek seçimlerde partisine oy vermeyeceğini açıklamıştı.

İspanya'daki mevcut kürtaj yasası 2010 yılında dönemin sosyalist hükümeti tarafından hazırlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa, normal durumda isteğe bağlı olarak hamileliğin 14'üncü haftasına kadar, ciddi hastalık durumunda ise 22'inci haftaya kadar kadına kürtaj hakkı veriyor. Yasa, ayrıca yasal onay almasına gerek olmaksızın sadece anne veya babasından birine haber vermesi yeterli olacak şekilde kürtaj olma hakkını 16 yaşına kadar indiriyor.

İktidardaki PP'nin geri çektiği yasa tasarısında özellikle bu son maddenin kaldırılması ve anne hayatını riske atmadığı sürece kürtaja yasaklama getirilmesi öngörülüyordu. İspanya'da son 8 yıllık istatistiklere bakıldığında yılda yaklaşık 112 bin kürtaj yapılıyor.

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