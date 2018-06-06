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İspanya’nın İlk Astronotu Bilim Bakanı Oluyor

Madrid, 6 Haziran 18 (.):  İspanya’nın ilk astronotu Pedro Duque’nin, yeni hükümette “bilim bakanı” olarak atanması kararlaştırıldı.  

İspanya’nın İlk Astronotu Bilim Bakanı Oluyor

Madrid, 6 Haziran 18 (.):  İspanya’nın ilk astronotu Pedro Duque’nin, yeni hükümette “bilim bakanı” olarak atanması kararlaştırıldı.  

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:15
İspanya’nın İlk Astronotu Bilim Bakanı Oluyor
Madrid, 6 Haziran 18 (.):  İspanya’nın ilk astronotu Pedro Duque’nin, yeni hükümette “bilim bakanı” olarak atanması kararlaştırıldı.  


İspanya medyası, Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez’in kabinedeki isimleri tam olarak netleştirmediğini ancak kritik koltukların sahibinin belirlendiğini yazdı.  El Pais gazetesinin haberine göre yeni kabinede, astronot Pedro Duque’nin görevi tam olarak “Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanı” olacak.


55 yaşındaki astronot Duque, ilk kez 1998’da uzay yolculuğuna çıkmış, son olarak da 2003’te Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapmıştı. Duque, ilk İspanyol astronot olarak tarihe geçmişti.


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Mariano Rajoy’un başbakanlığındaki merkez sağ hükümetin düşmesinin ardından kabinesini şekilendirmeye başlayan yeni başbakan sosyalist Pedro Sanchez’in kabinede çok sayıda kadın bakana da yer vermesi bekleniyor.  Başbakan yardımcılığının yanısıra ekonomi ve finans bakanlıklarının da kadınlara teslim edileceği belirtiliyor. 


İspanya’da iktidar milletvekilerinin karıştığı yolsuzluk iddialarının ardından merkez sağ hükümet, Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) verdiği gensorunun 1 Haziran\'da kabul edilmesiyle düşmüştü. Mariano Rajoy\'un yerine, parlamentodaki diğer 6 partinin de desteğini alan PSOE lideri Pedro Sanchez başbakanlık görevine gelmişti.


(BBC/EL PAIS/FG)

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