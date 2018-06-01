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İspanya\'da Yolsuzluk Davası Hükümeti Düşürdü

Madrid, 1 Haziran 18 (.): İspanya\'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle MarianoRajoy hükümeti düşerken, ülkenin yeni başbakanı İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri PedroSanchez oldu. İspanya Temsilciler Meclisi, ülkedeki bir yolsuzluk davasında iktidardaki Halk Partisinin (PP) bazı üyelerinin hapis cezası alması gerekçesiyle PSOE\'nin verdiği hükümet karşıtı gensoruyu oylamak üzere toplandı. Başbakan MarianoRajoy oylama öncesinde yaptığı konuşmada,...

İspanya\'da Yolsuzluk Davası Hükümeti Düşürdü

Madrid, 1 Haziran 18 (.): İspanya\'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle MarianoRajoy hükümeti düşerken, ülkenin yeni başbakanı İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri PedroSanchez oldu. İspanya Temsilciler Meclisi, ülkedeki bir yolsuzluk davasında iktidardaki Halk Partisinin (PP) bazı üyelerinin hapis cezası alması gerekçesiyle PSOE\'nin verdiği hükümet karşıtı gensoruyu oylamak üzere toplandı. Başbakan MarianoRajoy oylama öncesinde yaptığı konuşmada,...

01 Haziran 2018 Cuma 12:06
İspanya\'da Yolsuzluk Davası Hükümeti Düşürdü

Madrid, 1 Haziran 18 (.): İspanya\'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle MarianoRajoy hükümeti düşerken, ülkenin yeni başbakanı İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri PedroSanchez oldu.
İspanya Temsilciler Meclisi, ülkedeki bir yolsuzluk davasında iktidardaki Halk Partisinin (PP) bazı üyelerinin hapis cezası alması gerekçesiyle PSOE\'nin verdiği hükümet karşıtı gensoruyu oylamak üzere toplandı.
Başbakan MarianoRajoy oylama öncesinde yaptığı konuşmada, "İspanya\'yı bulduğumdam daha iyi bırakmak bir onur. Tüm İspanyollara teşekkür ederim. İyi şanslar." dedi. Rajoy, gensorunun kabul edilmesiyle başbakan olacak PSOE lideri PedroSanchez\'i de tebrik etti.
350 sandalyeli Temsilciler Meclisi\'nde yapılan açık oylamada, gensoru 169\'a karşı 180 oyla kabul edildi. Bir üye ise çekimser kalmayı tercih etti. PSOE\'nin önergesini, sol partilerden Podemos ile bağımsızlık yanlısı Katalan ve Bask partileri de destekledi.
Böylece Rajoy\'un 6 yıllık başbakanlığı sona ererken, 2011 seçimlerinde kaybetmelerinin ardından sosyalistler iktidara yeniden gelmiş oldu. İspanya yasaları uyarınca önerge sahibi partinin lideri olarak Sanchez, başbakanlık görevini üstlendi.
Oylama sonrası Rajoy, Sanchez\'i tebrik edip parlamentodan ayrılırken, yeni başbakan uzun süre alkışlandı.
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“YOLSUZLUK DAVASI”
Kamuoyunda "Gürtel olayı" olarak bilinen ve bazı PP üyelerinin 1990 ve 2000\'li yıllarda rüşvet alarak seçim kampanyalarını finanse etmekle suçlandığı davada 24 Mayıs\'ta karara varılmıştı.
Mahkeme, PP\'nin 1987 ve 2010 yılları arasında mali işler müdürlüğü yapan LuisBarcenas\'ın da aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer ile iş adamlarından oluşan 29 kişiye yolsuzluk suçlamasıyla toplam 351 yıl hapis cezası vermişti.
Mahkeme, kararında partinin yıllarca rüşvete bulaştığını gösteren deliller bulunduğu ve Başbakan Rajoy\'un da tanık olarak dinlenmesi gerektiği belirtilmişti.
Ana muhalefet partisi PSOE, bunun üzerine hükümet hakkında gensoru vermiş ve Rajoy\'u istifaya çağırmıştı.
(AA/GÖZ/GUR)
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