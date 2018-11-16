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İspanya\'da Hakim Ve Savcılar Greve Gitti

ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI 50 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN, SENATO\'DA GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISINI PROTESTO ETMEK İÇİN GREVE GİDEREK, GÖSTERİ DÜZENLEDİMadrid, 16 Kasım 18 : İspanya\'da aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı 50 binden fazla çalışan, Senato\'da görüşülen kanun tasarısını protesto etmek için greve gitti.Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından CSIF, UGT, CCOO ve STAJ\'ın çağrısıyla yapılan grevle ilgili sendika yöneticilerinden yapılan açıklamalarda,...

İspanya\'da Hakim Ve Savcılar Greve Gitti

ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI 50 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN, SENATO\'DA GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISINI PROTESTO ETMEK İÇİN GREVE GİDEREK, GÖSTERİ DÜZENLEDİMadrid, 16 Kasım 18 : İspanya\'da aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı 50 binden fazla çalışan, Senato\'da görüşülen kanun tasarısını protesto etmek için greve gitti.Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından CSIF, UGT, CCOO ve STAJ\'ın çağrısıyla yapılan grevle ilgili sendika yöneticilerinden yapılan açıklamalarda,...

16 Kasım 2018 Cuma 14:18
İspanya\'da Hakim Ve Savcılar Greve Gitti

ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI 50 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN, SENATO\'DA GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISINI PROTESTO ETMEK İÇİN GREVE GİDEREK, GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Madrid, 16 Kasım 18 : İspanya\'da aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı 50 binden fazla çalışan, Senato\'da görüşülen kanun tasarısını protesto etmek için greve gitti.

Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından CSIF, UGT, CCOO ve STAJ\'ın çağrısıyla yapılan grevle ilgili sendika yöneticilerinden yapılan açıklamalarda, katılımın yüzde 80 düzeyinde olduğu açıklandı.

Adalet alanında yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez greve gidildiğine dikkati çeken sendika yetkilileri, kanun tasarısında öngörülen değişikliklerin adli kurumlarda "uzmanlık alanına bakılmaksızın, zorla atama yapılmasına ve iş kaybına neden olacağını" savundu.

Sendikalar, tasarının Senato\'da kabul edilip kanunlaşması halinde konuyu Avrupa Birliği\'nin adalet kurumlarına taşıyıp, söz konusu düzenlemeleri önlemeye çalışacaklarını duyurdu.

Bu arada grev dolayısıyla başkent Madrid\'deki Adalet Bakanlığı binası önünde geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi.

Grev, ülkede haziran ayından itibaren görevde olan sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) kurduğu azınlık hükümetine karşı yapılan ilk grev olması açısından da dikkati çekti.

(AA/RU/FEZ)
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