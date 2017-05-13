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13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:10

İspanya'da Büyük Şirketlere Siber Saldırı...

İspanya'da bazı büyük şirketlere yönelik siber saldırı düzenlendi.

İspanya'da Büyük Şirketlere Siber Saldırı...
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ÜLKEDE TELEFONİCA BAŞTA OLMAK ÜZERE BÜYÜK ŞİRKETLERE YAPILAN SİBER SALDIRIDA, KORSANLAR VERİ TABANLARINA YENİDEN ERİŞİM İÇİN PARA TALEBİNDE BULUNDU

ŞİRKETLER, SİBER SALDIRIDAN DOLAYI ÇALIŞANLARININ BİLGİSAYAR VE TELEFONLARINI KULLANIMA KAPATTI

Madrid, 13 Mayıs 17 : İspanya'da bazı büyük şirketlere yönelik siber saldırı düzenlendi.

Hükümet yetkililerinin ve Ulusal İstihbarat Merkezinin (CNI) doğruladığı siber saldırıda, başta telekomünikasyon şirketi Telefonica olmak üzere elektrik şirketi Ibedrola, enerji şirketi Gas Natural, bankacılık grubu BBVA'nın da aralarında bulunduğu ülkenin en önemli şirketlerinden bazılarının hedef alındığı bildirildi.

Bilgisayar korsanlarının, veri tabanlarına yeniden ulaşmak isteyen şirketlerden 300 dolar talep ettiği belirtildi.

Saldırıya maruz kalan şirketler gün boyunca çalışanlarının bilgisayar ve telefonlarını kullanıma kapattı.

Enerji, Turizm ve Dijital Acente Bakanlığı kaynakları, siber saldırının Çin merkezli olduğunu ve WannaCry adlı kötü amaçlı yazılım aracılığıyla yapılan saldırının diğer ülkelerde de görüldüğü kaydedildi.

İspanya hükümeti, söz konusu siber saldırı sebebiyle "herhangi bir güvenlik tehdidinin ortaya çıkmadığını" açıkladı.

(AA/RU/SEL)

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