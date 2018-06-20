İspanya tutulmuyor!

2018 Dünya Kupasına Portekiz beraberliği ile başlayan İspanya, İran'ı 1-0 yenerek puanını 4'e yükseltti.

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya, İran'ı 1-0 mağlup ederek puanını 4 yükseltti ve gruptan çıkma şansını yükseltti.



Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA'nda bu akşamile İspanya, Kazan Arena'da karşı karşıya geldi. İlk yarıda, İspanya'ya karşı etkili bir savunma yaparken iki takım soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarının hemen başlarında İspanya baskısını artırdı. 54. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içindeCosta'nın golüyle İspanya 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca,İspanya 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Boğalar puanını 4'e yükseltirken,ise 3 puanda kaldı.