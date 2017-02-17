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17 Şubat 2017 Cuma 15:10

İspanya İle Venezuela Arasında Diplomatik Kriz

İspanya İle Venezuela Arasında Diplomatik Kriz
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VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO'NUN İSPANYA BAŞBAKANI RAJOY'A HAKARET ETMESİ ÜZERİNE VENEZUELA'NIN MADRİD BÜYÜKELÇİSİ İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRILDI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'u hedef alan hakaret içerikli sözleri iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun sözlerinden duyulan rahatsızlığı dile getirmek ve kınamak üzere Venezuela'nın Madrid Büyükelçisi Mario Isea'yı bakanlığa çağırdı.

Bakanlık açıklamasında, Isea'nın İberya-Amerika ilişkilerinden sorumlu Devlet Sekreteri Fernando Garcia Casas ile görüşeceği ve İspanya'nın resmi tepkisinin büyükelçiye iletileceği bildirildi.

İspanya'da son dönem hem iktidar hem muhalefet Venezuela'daki muhalif lider Leopoldo Lopez başta olmak üzere tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması için yoğun çalışma yürütüyor.

İspanya Başbakanı Rajoy bu çabalara ilişkin hafta içinde yaptığı bir konuşmada, 3 yıldır cezaevinde tutulan Leopoldo Lopez ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılmaları, Venezuela'nın "daha adil, insan haklarına saygılı ve özgürlükçü bir ülke olması" çağrısında bulunmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro buna cevaben dün yaptığı bir açıklamada, Rajoy için "katilleri ve suçluları koruyan çete lideri" ifadesini kullanmıştı.

İspanya ve Venezuela arasında geçmişte de benzer diplomatik krizler yaşanmıştı.

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