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İspanya'da yakalandı, kimliği şoke etti!

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu İspanya'da gözaltına alındı.

İspanya'da yakalandı, kimliği şoke etti!

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu İspanya'da gözaltına alındı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:54
İspanya'da yakalandı, kimliği şoke etti!

İspanya'da yakalandı, kimliği şoke etti!

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu İspanya'da gözaltına alındı.

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G. İspanya'da yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Tunceli'nin Cemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde 9 Eylül 1994'te 7 sivilin öldürülmesi olayının faillerinden ve 20 Kasım 1994'te Tunceli Hozat Kinzir ormanlarında güvenlik güçleriyle çatışmaya girerek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan DHKP/C mensubu S.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırmızı bültenle 192 ülkede aranan S.G, Türkiye'ye iade edilmek üzereİspanya'da yakalandı. 

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