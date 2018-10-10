İspanya'da Sel.. 5 Ölü

İspanya'nın Mayorka adasında şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle en az 5 kişi ölürken 9 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Adadaki kasabalardan selden en çok etkilenen Sant Llorenc Belediye Başkan Yardımcısı Antonia Bauza, ölenlerden ikisinin İngiliz vatandaşı, diğer 3 kişinin ise yerel halktan olduğunu söyledi.

Kırsal alanlardan sorumlu güvenlik teşkilatı Guardia Civil'den yapılan açıklamada ise 9 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Aralarında Guardia Civil üyelerinin de olduğu 300 kişi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yardım için bölgeye 80 asker sevk edildi.

Yaklaşık 200 kişi de tahliye edilerek spor tesislerine ve bir hipodroma yerleştirildi.

Hükümet, olayı "yıkıcı" olarak değerlendirirken, Başbakan Pedro Sanchez'in gün içinde bölgeye gideceği açıklandı. Parlamentoda ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Gece metrekareye 232,8 litre yağış düştüğünü duyuran İspanya Meteoroloji Ajansı, şiddeti azalsa da yağmurun bugün de devam edeceği uyası yaptı.