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İspanya'da “Sarı Kurdele“ Gerilimi

İSPANYA'DA YASA DIŞI BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMLERİNDEKİ ROLLERİ NEDENİYLE TUTUKLANAN KATALAN LİDERLERİ TEMSİL EDEN SARI KURDELELER YOLLAR, KÖPRÜLER, KUMSALLAR, MEYDANLAR GİBİ KAMUSAL ALANLARA VEYA YEREL HÜKÜMET BİNALARINA ASILIYORKATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINA KARŞI ÇIKAN İSPANYOLLAR İSE BAZEN ORGANİZE BİR ŞEKİLDE BUNLARI SÖKÜYOR YA DA KESİYORÜLKEDE SON 2 AYDA BU İKİ GRUP ARASINDA BAZEN ŞİDDETE VARAN 200 OLAYIN YAŞANDIĞI BELİRTİLDİ

İspanya'da “Sarı Kurdele“ Gerilimi

İSPANYA'DA YASA DIŞI BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMLERİNDEKİ ROLLERİ NEDENİYLE TUTUKLANAN KATALAN LİDERLERİ TEMSİL EDEN SARI KURDELELER YOLLAR, KÖPRÜLER, KUMSALLAR, MEYDANLAR GİBİ KAMUSAL ALANLARA VEYA YEREL HÜKÜMET BİNALARINA ASILIYORKATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINA KARŞI ÇIKAN İSPANYOLLAR İSE BAZEN ORGANİZE BİR ŞEKİLDE BUNLARI SÖKÜYOR YA DA KESİYORÜLKEDE SON 2 AYDA BU İKİ GRUP ARASINDA BAZEN ŞİDDETE VARAN 200 OLAYIN YAŞANDIĞI BELİRTİLDİ

28 Ağustos 2018 Salı 11:39
İspanya'da “Sarı Kurdele“ Gerilimi


İSPANYA'DA YASA DIŞI BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMLERİNDEKİ ROLLERİ NEDENİYLE TUTUKLANAN KATALAN LİDERLERİ TEMSİL EDEN SARI KURDELELER YOLLAR, KÖPRÜLER, KUMSALLAR, MEYDANLAR GİBİ KAMUSAL ALANLARA VEYA YEREL HÜKÜMET BİNALARINA ASILIYOR

KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINA KARŞI ÇIKAN İSPANYOLLAR İSE BAZEN ORGANİZE BİR ŞEKİLDE BUNLARI SÖKÜYOR YA DA KESİYOR

ÜLKEDE SON 2 AYDA BU İKİ GRUP ARASINDA BAZEN ŞİDDETE VARAN 200 OLAYIN YAŞANDIĞI BELİRTİLDİ

KATALAN POLİS TEŞKİLATI MOSSOS, SARI KURDELELERİ SÖKENLERİN KİMLİKLERİNİ TESPİT ETMEYE BAŞLADI

BUNA KARŞIN İSPANYA BAŞSAVCISI MARİA JOSE SEGARRA, KURDELE ASMA VEYA BUNLARI SÖKMENİN HERHANGİ BİR SUÇ TEŞKİL ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
İspanya'da, bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri simgeleyen sarı kurdeleleri kamusal alanlara asan ayrılıkçılar ile bunları söken bağımsızlık karşıtları arasında şiddete varan gerilimler yaşanıyor.

Katalonya'daki ayrılıkçı girişimler ve sonrasındaki tutuklamaların ülkeye etkisi sürüyor. Ayrılıkçılar, yasa dışı bağımsızlık girişimlerindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri temsil eden sarı kurdeleleri, yollar, köprüler, kumsallar, meydanlar gibi kamusal alanlara veya yerel hükümet binalarına asıyor. Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan İspanyollar ise bazen organize bir şekilde bunları söküyor ya da kesiyor.

EN AZ 200 OLAY

Ülkede, sembolleri asan ayrılıkçılarla ile bunları söken birlik yanlıları arasında yaşanan çok sayıda olay polis kayıtlarına geçti. Bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Omnium'un Başkanı Marcel Mauri, Katalonya Radyosuna yaptığı açıklamada, bu sayının 200'ü bulduğunu öne sürdü.

Barselona'da 22 Temmuz'da bir bağımsızlık karşıtı, tutukluları simgeleyen sarı haçlarla dolu bir meydana aracıyla hızlı bir şekilde girdi. Bazı haçları ezen kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yine Barselona'da 16 Ağustos'ta sarı kurdeleleri söken bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı ve ardından da darbedildi.

Geçen hafta sonu ise bir parkın girişindeki sarı kurdeleleri söken bir kadın, bir adamın şiddetine ve hakaretlerine maruz kaldı. Yanında üç küçük çocuğu bulunan kadının burnunun kırıldığı öne sürülürken, olay sonrası kaçan adamın kimliği tespit edilse de henüz Katalan polisi tarafından gözaltına alınmadı.

KATALAN POLİSİ KURDELELERİ SÖKENLERİ TESPİT ETTİ

Olaylar devam ederken Katalan polis teşkilatı Mossos, 17 Ağustos'ta Tarragona'nın üç kasabasındaki sarı kurdeleleri söken 14 kişinin kimliğini tespit etti. 24 Ağustos'ta ise sarı kurdele şeklindeki çizimlere kırmızı ekleyerek İspanyol bayrağının renklerine çeviren sekiz kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

KATAN HÜKÜMETİ KURDELELERİ SÖKENLERİ UYARDI

Tartışmalar büyürken bağımsızlık yanlısı yerel Katalonya hükümeti, kurdeleleri sökenler hakkında yasal işlem yapılmasını isteyerek para cezası uyarısında bulundu.

SAVCILIK: "ASMAK DA SÖKMEK DE SUÇ DEĞİL"

Buna karşın İspanya Başsavcısı Maria Jose Segarra, dün yaptığı açıklamada, kamusal alanlara kurdele asma veya bunları sökmenin herhangi bir suç teşkil etmediğini ve her ikisin de "ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu" belirtti.

Savcılık ayrıca Mossos'tan kimlik tespiti yaparken ne gibi kriterleri esas aldıklarına dair bilgi isteyerek sürece dahil oldu.

9 KATALAN LİDER TUTUKLU

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

İspanya yargısı, "devlete isyanla" suçlanan hükümet üyeleri ya da sivil toplum kuruluşu yetkilisi 25 Katalan'dan 9'unun tutuklanmasa, 9'unun kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, bu kişilerden 7'si ise kaçmıştı. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlar, sadece "devlete isyan" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

 

Son Güncelleme: 28.08.2018 15:03
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