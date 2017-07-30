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30 Temmuz 2017 Pazar 09:52

İspanya'da Müzik Festivalinde Yangın

İspanya'da Müzik Festivalinde Yangın
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CAN KAYBININ YAŞANMADIĞI YANGINDA FESTİVALE GELEN 22 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İspanya'nın Barcelona kentinde, müzik festivalinde çıkan yangın dolayısıyla 22 bin kişi tahliye edildi.

Parc de Can Zam Parkı'nda düzenlenen "Tomorrowland" adlı elektronik müzik festivalinde yangın çıktı.

Tomorrowland'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sahnenin teknik arıza nedeniyle alev aldığı belirtildi.

Yangına dair görüntülerde de alevlerin büyük açık hava sahnesini kapladığı görülüyor.

Barcelona yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre itfaiyeciler, can kaybının yaşanmadığı yangında, konsere gelen 22 bin kişiyi tahliye etti.

Yangının çıkış sebebininin araştırıldığı kaydedildi.

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