İspanya'da Lunaparkta Hız Treni Kazası: 33 Yaralı

Parkın yöneticileri, İspanya'nın Europa Press ajansına yaptıkları açıklamada, kazaya karışan hız treninin bu sabah günlük güvenlik kontrolünden geçirildiğini savundu.

Yaralılardan 27'sinin hastanede tedavi gördüğü ancak durumlarının ağır olmadığı kaydedildi.

Acil durum yetkilileri, eğlence parkı "Parque de Atracciones"de hız treninin iki vagonunun çarpıştığını, kazada 6'sı 10 yaşından küçük çocuk olmak üzere 33 kişinin yaralandığını açıkladı.