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17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:58

İspanya'da Lunaparkta Hız Treni Kazası: 33 Yaralı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, bir lunaparkta hız treni vagonlarının çarpışması sonucu 6'sı çocuk 33 kişi yaralandı.

İspanya'da Lunaparkta Hız Treni Kazası: 33 Yaralı
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İspanya'nın başkenti Madrid'de, bir lunaparkta hız treni vagonlarının çarpışması sonucu 6'sı çocuk 33 kişi yaralandı.

Acil durum yetkilileri, eğlence parkı "Parque de Atracciones"de hız treninin iki vagonunun çarpıştığını, kazada 6'sı 10 yaşından küçük çocuk olmak üzere 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 27'sinin hastanede tedavi gördüğü ancak durumlarının ağır olmadığı kaydedildi.

Parkın yöneticileri, İspanya'nın Europa Press ajansına yaptıkları açıklamada, kazaya karışan hız treninin bu sabah günlük güvenlik kontrolünden geçirildiğini savundu.


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