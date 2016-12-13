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13 Aralık 2016 Salı 16:33

İspanya'da Kral'a Karşı Protesto

İspanya'da Kral'a Karşı Protesto
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 KATALONYA'DA BAĞIMSIZLIK YANLISI GİRİŞİMLERLE BAĞLANTILI OLARAK KRAL'IN FOTOĞRAFINI YAKIP, HAKLARINDA BU KONUDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA İFADE VERMEYİ REDDEDEN CUP PARTİSİNİN ÜYELERİ ÇIKARILDIKLARI ULUSAL MAHKEME'DE SERBEST BIRAKILDI 

Parlamerter monarşi ile yönetilen İspanya'da Kral 6. Felipe'nin fotoğrafını yaktıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan, Katalonya'daki radikal sol görüşlü ve ayrılıkçı "Halk Birliği Koalisyonu" (CUP) partisinin 5 üyesi serbest bırakıldı.

Katalonya'da geçtiğimiz 11 Eylül'de yapılan bağımsızlık yanlısı etkinlikler kapsamında Kral 6. Felipe'nin fotoğraflarını ve anayasa kitapçığının sayfalarını yakan CUP üyeleri bugün Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de hakim karşısına çıkarıldı.

Sanıklar polis sorgusunun ardından burada da ifade vermeyi reddetmelerine rağmen serbest kaldı. Mahkemeden verilen bilgide, sanıkların serbest bırakılmalarına rağmen haklarındaki suçlamaların kalkmadığı belirtildi.

İspanya'da son iki gündür tartışmalara neden olan olay, söz konusu 5 sanığın 7 Aralık'ta Barcelona'dan video konferans aracılığıyla ifade vermeyi reddetmesi ve daha sonra polis tarafından gözaltına alınıp Madrid'e getirilmelerinden kaynaklanmıştı. 

Sanıkların gözaltına alınmalarını protesto etmek için CUP partisinden 7 milletvekili dün Katalonya özerk yönetim parlamentosunda Kral 6. Felipe'nin fotoğraflarını yırtarken, CUP'un yaptığı çağrılarla ilk olarak Katalonya'daki 15 kentte daha sonra da Madrid'deki Ulusal Mahkeme önünde benzer eylemler yapılmıştı. CUP'a, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve sol görüşlü Podemos da destek vermişti.

İspanyol yasaları gereği Kral'a hakaret suç unsuru teşkil ederken, bu suçu işleyenler için 4 ila 24 ay hapis cezası öngörülüyor.

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