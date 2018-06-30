"İspanya Açıklarında 30 Yıldan Sonra Köpek Balığı Görüldü"

Akdeniz'de İspanya açıklarında 30 yıldır ilk kez büyük beyaz köpek balığı görüldü.

İspanyol deniz koruma örgütü Alnitak-Conservation in Action, Facebook sayfasında Mayorka'nın güneyinde Cabrera'nın Balearic Adası yakınlarında fark edilen büyük beyaz köpek balığının fotoğrafını paylaştı.

Gruptan yapılan açıklamada, hayvanın 5 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

İspanya kara sularında yaklaşık 30 yıldır büyük beyaz köpek balığının görülmediğine işaret edildi.

İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

