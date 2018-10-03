İşlenmiş Gıdayla Kanser Arasındaki İlişkiyi Ortaya Koyan Yeni Araştırma

“DÜZENLİ TÜKETİMİN KADINLARDA MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ”

Pastırma ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerini düzenli olarak tüketmenin, kadınlarda meme kanseri riskini artırabileceği bildirildi.

BBC'nin haberinde, bir milyondan fazla kadınla ilgili verileri içeren 15 araştırmanın sonuçları üzerinde yapılan incelemenin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işlenmiş gıdalar ile kanser arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bulgularını destekler nitelikte olduğu ifade edildi.

İnceleme, yüksek miktarda işlenmiş et tüketen kadınların meme kanserine yakalanma ihtimalinin, çok az yiyenlere kıyasla yüzde 9 arttığını gösterdi.

Uzmanlar, incelenen 15 araştırmada yüksek miktarda tüketim tanımlarının değişiklik gösterdiğine işaret ederken, İngiltere'de yapılan araştırmalarda yüksek miktarın günde 9 gramdan fazla olarak belirlendiği kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları "International Journal of Cancer" dergisinde yayımlandı.

Kanser ile işlenmiş et arasındaki ilişkinin kanser ile kırmızı et arasında gözlemlenmediğine de işaret edildi.