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İslamabad'da ABD'li diplomatların bir ayda ikinci trafik kazası

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ikinci katibinin karıştığı trafik kazasında motosiklette yolculuk yapan iki kişi yaralandı.

İslamabad'da ABD'li diplomatların bir ayda ikinci trafik kazası

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ikinci katibinin karıştığı trafik kazasında motosiklette yolculuk yapan iki kişi yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 06:19
İslamabad'da ABD'li diplomatların bir ayda ikinci trafik kazası

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ikinci katibinin karıştığı trafik kazasında motosiklette yolculuk yapan iki kişi yaralandı.

İslamabad polisinden yapılan açıklamaya göre, ikinci katip Chad Rex Ausburn'un kullandığı araç, yerel saatle 21.40 sıralarında büyükelçilikler ve bakanlıkların bulunduğu Anayasa Caddesi'nde Nezaket Aslam Avan ile Muhamad Vasim'in bulunduğu motosiklete çarptı.
Olay yerine polis ekibi gelene kadar aracından inmeyen Ausburn, bölgede bulunan polis ekibinin kaza yerine intikaliyle diplomatik kimliği ve ehliyetini gösterdi.
Ausburn, bölgedeki polis merkezine götürülürken, başından yaralanan Avan ile hafif yaralanan Vasim yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Polis kazada hatalı tarafla ilgili ise henüz açıklama yapmadı.

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Polis merkezinde Ausburn'un, resmi prosedürlerin yerine getirilmesinin ve elçilik ile Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik dokunulmazlığının onaylanmasının ardından sabaha doğru serbest bırakılması bekleniyor.
Ausburn'un karıştığı kaza, nisan ayında ABD'li diplomatlar tarafından yapılan ikinci trafik kazası oldu. ABD'nin İslamabad'daki Savunma ve Hava Ataşesi Albay Joseph Emanuel Hall'un karıştığı bir kaza 7 Nisan'da yaşanmış, kırmızı ışıkta geçen Hall çarptığı motosikletteki Atik Baig'in ölümüne sebep olmuştu.
Pakistan'da 2013 ve 2010 yıllarında da ABD'li diplomatların karıştığı trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetmişti.
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 09:27
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