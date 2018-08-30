Iskra Lawrence turuncu bikinisiyle Instagram'ı salladı

Kıvrımlı vücuduyla ünlü Iskra Lawrence, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

Büyük beden model Iskra Lawrence, hayranlarına kendileriyle barışık olmaları konusunda ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

27 yaşındaki güzel model, dün paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Turuncu bikinisiyle ağaç önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan İngiliz güzel, modellik kariyerine başladığından beri defalarca "hayır" cevabını aldığı ama yılmadığını belirterek hayranlarıan kendilerine inanmayı bırakmamaları gerektiğini öğütledi.

Iskra, mesajını "İnsanlar size gülüyor olsa bile hayallerinizi kovalamaya devam edin. Hatalarınız ve başarısızlıklarınızdan ders çıkarın. Küçük zaferlerinizin tadını çıkarın" diye sürdürdü.

Sarışın güzelin bu fotoğrafı 400 bine yakın beğeni aldı.

Model Iskra Lawrence, daha önce vücuduyla ilgili yaşadığı özgüven sorunlarını dile getirmişti.

Iskra Lawrence, İngiltere, Worcester doğumlu.

1990 yılında dünyaya gelen başarılı model, 175 cm boyunda.

İnsanlara vücutlarıyla barışık olmalarını ve kendilerini oldukları gibi sevmelerini öğütleyen model, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.

Iskra'nın Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi var.