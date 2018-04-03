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İskoçya’da dinozor bulundu

Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma İskoçya'da dinozor bulunduğunu ortaya çıkardı. 170 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen dev dinozorların etobur olduğu açıklandı. Bölgede yaşadığı tahmin edilen dinozorların uzun boyunlu Sauropods ve Therapods türünde olduğu açıklandı.

İskoçya’da dinozor bulundu

Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma İskoçya'da dinozor bulunduğunu ortaya çıkardı. 170 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen dev dinozorların etobur olduğu açıklandı. Bölgede yaşadığı tahmin edilen dinozorların uzun boyunlu Sauropods ve Therapods türünde olduğu açıklandı.

03 Nisan 2018 Salı 22:41
İskoçya’da dinozor bulundu
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İngiltere basını İskoçya’nın Skye Adası’nda yapılan inceleme sonucunu konuşuyor. Bilim insanlarının yaptığı ve bilim dergilerinde de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre bundan tam 170 milyon yıl önce bölgede saldırgan davranışları ve etobur avcılık yetenekleriyle bilinen Tyrannosaurus Rex’in “yaşlı kuzenleri” olan Sauropods ve Therapods’un ayak izleri bulundu.

Fiziksel olarak uzun boyunlarıyla dikkatleri çeken dinozorların ayak izinin 70 santimetre ile 50 santimetre çapında olduğu açıklandı. Bilim insanları bölgenin çamurlu ve ıslak olması sebebiyle incelemelerin güçlükle yapıldığını ve drone kullanıldığını açıkladı. Öte yandan uzmanlar, çamurun dinozorların ayak izinin muhafaza edilmesine katkı sağladığını aktardı.

Scottish Journal of Geology dergisinde yayınlanan makalede bu bulgunun dinozorların evrimsel süreçleri ve değişimleri hakkında çok önemli bilgiler verebileceği kaydedilirken araştırmayı yürüten Edinburgh Üniversitesi’nden Dr. Steve Brusatte, “Geçmiş dönemde de bölgede dinozor bulunmuştu fakat o zaman bulunanlar otoburdu. Şimdi bulduğumuz ayak izleri otobur ve etoburların yan yana aynı ortamda yaşadığını gözler önüne seriyor” dedi.

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