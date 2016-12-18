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18 Aralık 2016 Pazar 07:09

İskoçya'da Camiye Saldırı

İskoçya'da Camiye Saldırı
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İSKOÇYA'DAKİ CUMBERNAULD CAMİSİ'NİN DUVARINA SPREY BOYA İLE İSLAM KARŞITI VE IRKÇI İFADELER İÇEREN YAZILAR YAZILDI

İSKOÇYA POLİSİ: - "BU OLAY, NEFRET SUÇU OLARAK ELE ALINIYOR"

 İskoçya'nın Kuzey Lanarkshire bölgesindeki Cumbernauld Camisi'nin duvarına, İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler içeren yazılar yazıldığı bildirildi.

İskoçya polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, caminin 2 duvarına sprey boya ile "Sarazenler (Haçlı Seferleri sırasında Avrupalı savaşçıların Müslümanlara taktığı ad) evinize gidin" ve "Deus Vult (Latince:Tanrı İstiyor)" ifadeleri yazıldığı aktarıldı.

Eylemin cuma akşamı 20.30 ile cumartesi sabahı 07.30 arasında gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten yetkililer, olayın nefret suçu olarak ele alındığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğine işaret etti. Cami yetkilileri ise saldırının bölgedeki Müslüman toplumu endişelendirdiğini vurguladı.

Hafta başında da başkent Londra’da bir tren istasyonunda "Müslüman öldürmek istiyorum." diye bağıran bir saldırgan, bir Müslüman'ı bıçakla yaralamıştı. Saldırıda göğsünden ve gözünden yaralanan Muhammed Askar'ın görme yetisinde kayıp olabileceğinden endişe edilirken polis olayın "terör saldırısı olarak görülmediğini" açıklamıştı.

Londra polisi, ayrıca kentin doğusunda yer alan Chingford’da, çarşamba günü gerçekleşen bir başka olayda, siyah giyinmiş 2 saldırganın, bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı, sonra yere itip sürüklediğini bildirmişti.

Birleşik Krallık'ta Müslümanlara yönelik saldırıları izleyen hükümet destekli Tell Mama, geçen ay yayımladığı raporda son 3,5 yılda 100'den fazla cami ve İslami kuruluşun Müslüman karşıtı saldırıların hedefi olduğunu açıklamıştı.

Ülkede 23 Haziran'da yapılan Avrupa Birliği referandumunun ardından aşırı sağcı kişi ve örgütlerce gerçekleştirilen yabancı karşıtı saldırılarda da artış görülmüştü.

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşıyor. Bu sayının 2030 yılına kadar 5 buçuk milyona ulaşması ön görülüyor.

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