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İskenderun'da polis karakoluna saldırı

İskenderun'da polis karakoluna teröristler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi

İskenderun'da polis karakoluna saldırı

İskenderun'da polis karakoluna teröristler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi

13 Ekim 2011 Perşembe 17:28
İskenderun'da polis karakoluna saldırı
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İskenderun'da polis karakoluna saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler beldesinde Şehit Polis Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliğine uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1 polis memuru şehit oldu, biri ağır 3 polis memuru yaralandı.

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz yaptığı açıklamada, İskenderun-Adana karayolu üzerinde bulunan polis merkez amirliğine kimliği belirsiz kişiler tarafından bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını söyledi.

Açılan ateş sonucunda, bir polis memurunun şehit olduğunu, biri ağır 3 polisin de yaralandığını belirten Lekesiz, ''Terör saldırısı üzerinde duruyoruz. Olayda 1 şehit, 3 yaralı polis var. Çıkan çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi. İçinden ateş açılan aracın plakasını belirledik. Görevliler aracı bulmaya çalışıyorlar'' dedi.
Kaymakam Ali İhsan Su, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Yıldızkaya ile İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Aygen, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldılar.

Son Güncelleme: 13.10.2011 17:28
Anahtar Kelimeler:
Polisİskenderun DaSaldırı.
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