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İşkenceyi Önleme Komitesi Rumları Uyardı

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi Rum Yönetimi’ni, "polislerin kaçak göçmenlere kötü muamele etmesi" ve "cezaevlerinin aşırı dolu olması" nedeniyle uyardı. Bağımsız uzmanlardan oluşan komitenin Rum kesimine geçen yıl yaptığı ziyaretle ilgili yayımladığı raporunda, "kaçak göçmenlerin polis tarafından karakollarda ve nakil işlemleri sırasında dövüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldıkları" yolundaki şikayetlere yer verildi. Şikayetlerin incelenmesi sonucu fiziki şiddete uğrayan göçmenlerin uğradıkları mağduriyetin, sağlık raporları ile de tespit edildiği kaydedildi. Raporda, Rum yönetiminden konu ile ilgili gerekli önlemleri en kısa zamanda alması istendi.

İşkenceyi Önleme Komitesi Rumları Uyardı

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi Rum Yönetimi’ni, "polislerin kaçak göçmenlere kötü muamele etmesi" ve "cezaevlerinin aşırı dolu olması" nedeniyle uyardı. Bağımsız uzmanlardan oluşan komitenin Rum kesimine geçen yıl yaptığı ziyaretle ilgili yayımladığı raporunda, "kaçak göçmenlerin polis tarafından karakollarda ve nakil işlemleri sırasında dövüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldıkları" yolundaki şikayetlere yer verildi. Şikayetlerin incelenmesi sonucu fiziki şiddete uğrayan göçmenlerin uğradıkları mağduriyetin, sağlık raporları ile de tespit edildiği kaydedildi. Raporda, Rum yönetiminden konu ile ilgili gerekli önlemleri en kısa zamanda alması istendi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 16:42
İşkenceyi Önleme Komitesi Rumları Uyardı
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KOMİTENİN RAPORUNDA, KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK KÖTÜ MUAMELE ELEŞTİRİLDİ

 Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi Rum Yönetimi’ni, "polislerin kaçak göçmenlere kötü muamele etmesi" ve "cezaevlerinin aşırı dolu olması" nedeniyle uyardı.

Bağımsız uzmanlardan oluşan komitenin Rum kesimine geçen yıl yaptığı ziyaretle ilgili yayımladığı raporunda, "kaçak göçmenlerin polis tarafından karakollarda ve nakil işlemleri sırasında dövüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldıkları" yolundaki şikayetlere yer verildi.

Şikayetlerin incelenmesi sonucu fiziki şiddete uğrayan göçmenlerin uğradıkları mağduriyetin, sağlık raporları ile de tespit edildiği kaydedildi. Raporda, Rum yönetiminden konu ile ilgili gerekli önlemleri en kısa zamanda alması istendi.

Komitenin raporunda, Rum Yönetimi’nde göçmenlere kötü muamele yapan polislerin yargı önüne çıkartılarak cezalandırılması çağrısı yapıldı ve kaçak göçmenlere makul sürenin üzerinde kelepçe takılması eleştirildi. Kelepçe durumunun ise sadece güvenlik nedeniyle özel hallerde uygulanması istendi.

Gözaltındaki göçmenlerin avukatlarına ulaşması ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanması istenen raporda, yine bu kişilere sağlık kontrollerine giderken kelepçe takılması da eleştiri konuları arasında yer aldı.

Yasa dışı göçmenlerin polis karakollarında değil, bu kişiler için özel kurulacak gözaltı merkezlerde tutulması istenirken, özellikle göçmenler arasında kadın ve çocukların gerekmedikçe gözaltına alınmaması istendi.

Kaçak göçmenler dışında raporda, Rum kesiminde cezaevlerinin aşırı dolu oluşu da eleştirildi ve yine mahkumlara yönelik kötü muamele şikayetlerinin yetkililer tarafından incelenmesi talep edildi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Bünyesinde Faaliyet Gösteren İşkence Ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi Rum Yönetimi’niPolislerin Kaçak Göçmenlere Kötü Muamele Etmesi Ve Cezaevlerinin Aşırı Dolu Olması Nedeniyle Uyardı.
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