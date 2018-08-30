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İskelete benzemek için burnunu ve kulağını kesti…

Uluslararası basında yankı uyandıran haberlere göre Kolombiya'da 22 yaşındaki bir genç sadece "iskelete benzemek istediği" için korkunç ameliyatlar geçirdi... Eric Yeiner Hincapie Ramirez, 2 yıllık bir ameliyat sonucunda burnunu ve kulaklarını kestirdi.

İskelete benzemek için burnunu ve kulağını kesti…

Uluslararası basında yankı uyandıran haberlere göre Kolombiya'da 22 yaşındaki bir genç sadece "iskelete benzemek istediği" için korkunç ameliyatlar geçirdi... Eric Yeiner Hincapie Ramirez, 2 yıllık bir ameliyat sonucunda burnunu ve kulaklarını kestirdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:05
İskelete benzemek için burnunu ve kulağını kesti…

Kolombiya’da yaşayan Eric Yeiner Hincapie Ramirez, şaşırtıcı haberlerle ülke basınının gündeminde… 22 yaşındaki Ramirez, kuru kafa ve iskeletlere olan ilgisi ve takıntısı dolayısıyla son iki yıldır bir dizi ameliyat geçirdi. İskelete benzemek istediği için ameliyat olan genç adam burnunun ucunu kestirdi.

Ramirez'in görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Ramirez’in görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Özellikle annesinin vefat etmesinin ardından bu süreci hızlandıran ve depresyona girmemek için böyle bir yöntem izlediğini söyleyen Ramirez daha sonra kulaklarını kestirdi. Ramirez, bununla da yetinmedi, dilini ikiye kestirerek her bir parçayı griye boyadı.

Ramirez vücüduna zarar vermeden önce dövme yaptırdığını söylüyor.

Ramirez vücüduna zarar vermeden önce dövme yaptırdığını söylüyor.

Göz bebeklerini de kalıcı dövmeyle simsiyaha boyayan Ramirez, dişlerini de keskinleştirdi. Ramirez, bütün operasyon bittikten sonra Kalacak Skull lakabını aldığını açıkladı. Ramirez’in yeni görüntüsü Kolombiya’da büyük tepki çekerken fotoğrafları sosyal medya büyük beğeni topladı.

Ramirez, annesinin ölümünden sonra operasyon geçirdiğini söylüyor.

Ramirez, annesinin ölümünden sonra operasyon geçirdiğini söylüyor.

Ramirez takıntısı hakkında, “Vücuduma yaptıklarım kişisel bir durum. Nasıl bir kadın göğüslerini büyütürken tepki görmüyorsa benim de görmemem gerek” ifadesini kullandı.

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