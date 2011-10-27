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İskele-Ercan Güzergahına Bölünmüş Yol 2013'de

İskele-Ercan Anayolu’nun, İskele girişindeki dört yol üzerinde dönel kavşak inşa ediliyor

İskele-Ercan Güzergahına Bölünmüş Yol 2013'de

İskele-Ercan Anayolu’nun, İskele girişindeki dört yol üzerinde dönel kavşak inşa ediliyor

27 Ekim 2011 Perşembe 10:15
İskele-Ercan Güzergahına Bölünmüş Yol 2013'de
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, İskele-Ercan Anayolu’nun  2013 yılında bölünmüş yol olacağını ifade etti.

İskele-Ercan Anayolu’nun, İskele girişindeki dört yol üzerinde dönel kavşak inşa ediliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, ülkedeki karayolları içerisinde 26 “kör noktadan” biri olarak gösterilen ve bugüne kadar 30’a yakın kazanın olduğu bildirilen noktadaki dönel kavşak

çalışmalarını yerinde inceledi.

SANER

Bakan Saner incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, İskele’nin, KKTC’nin en hızlı gelişen bölgesi olduğunu ve  10 yıl içerisinde yatırımların ağırlıklı olarak bu bölgeye kayacağını, yatırımların bölgenin

nüfusunu ileriki dönemde çok daha artıracağını kaydetti.

Saner, dönel kavşak yapılmakta olan noktanın kör nokta olarak nitelendirdikleri 26 kavşaktan biri olduğunu kaydederek, İskele Belediyesi’nin talebi üzerine kavşağı projelendirerek dönel kavşak dizayn

ettiklerini söyledi.

Saner, kavşak yapımıyla birlikte İskele’nin ana girişi olan noktada sürati düşürerek, trafiğin salimen devam etmesini, kazaları en aza indirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Saner, 2012 yılında İskele-Ercan Anayolu’nu planlayarak 2013 yılında ihalesine çıkıp 50 kilometrelik söz konusu yolu bölünmüş yola dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Saner, dönel kavşağın ileride yapılacak olan bölünmüş yol düşünülerek planlandığını ve inşa edildiğini, bölünmüş yol için nirengi noktası özelliğini taşıyacağını sözlerine ekledi.

ORUN

İskele Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun da, İskele’ye merkez noktada yapılan kavşağın İskele-Gazimağusa ve İskele-Ercan yolunu kullanacak sürücülerin hareketlerini bayağı rahatlatacağını kaydetti.

İskele-Ercan Anayolu’nun 10 yıldır hizmette olduğunu söyleyen Orun, dönel kavşağın bulunduğu noktada çok büyük sıkıntıların yaşandığını en az 30’a yakın kaza olduğunu, İskele Belediyesi ve halkın yoğun talebi üzerine dönel kavşağın gerçekleştirildiğini kaydetti.

Orun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner’in duyarlı yaklaşımıyla birlikte hemen projelendirme yapıldığını ve 2-3 ay içerisinde icraata dönüştüğünü asfaltlanması tamamlanan kavşağın düzenlemesini Karayolları ile birlikte yapacaklarını söyledi.

Orun,  İskele’ye ana giriş noktasındaki dönel kavşağın İskele’ye şehir havası görüntüsünü vereceğini, yıllardır sıkıntısını yaşadıkları hareket serbestisi sağlayacağını kaydetti.

Orun, dönel kavşağın yapılmasındaki katkıları nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner’e, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve yüklenici firmaya teşekkür etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner’e incelemeleri sırasında İskele Kaymakamı Bünyamin Merhametsiz, İskele Milletvekili Ali Rıza Usluer, İskele Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun ve Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Demircioğlu  eşlik etti.

İncelemeler sırasında kavşaktan geçmekte olan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu da kısa bir süre incelemelere katıldı.

Son Güncelleme: 27.10.2011 10:15
Anahtar Kelimeler:
ErcanYolIskeleUlaştırma Bakanı
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