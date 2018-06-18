banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.542
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Darpçı güvenlikçiler 9 kişi oldu
DARPÇI GÜVENLİKÇİLER 9 KİŞİ OLDU
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
SİLAHLI BASKIN SORUŞTURMASINDA ARI'DA TUTUKLANDI
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
banner282

İsim sorununa ilişkin anlaşma üsküp’te protesto edildi

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında

İsim sorununa ilişkin anlaşma üsküp’te protesto edildi

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında

18 Haziran 2018 Pazartesi 06:08
İsim sorununa ilişkin anlaşma üsküp’te protesto edildi

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin varılan anlaşma protesto edildi.

Meclis binası önünde toplanan yüzlerce protestocu “Makedonya” ve “İsmimizi vermeyiz” sloganları attı.

banner277
Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı protestoda, göstericiler taş ve meşaleler ile polise saldırdı.

Ardından polisin gaz bombasıyla müdahalesinden sonra grup, meclis binasının önünden uzaklaştı.

Yunanistan ve Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununun" çözümüne yönelik anlaşma bugün iki ülke dışişleri bakanları tarafından imzalandı.

İki ülkenin sınır bölgesinde bulunan Prespa Gölü kıyısındaki bir köyde düzenlenen törene, iki ülkenin başbakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler de katıldı.
 

banner288
Son Güncelleme: 18.06.2018 09:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bm Yemen Özel Temsilcisi Husilerle Yürüttüğü Görüşmelerden Sonuç Alamadığı Bildirildi
Bm Yemen Özel Temsilcisi Husilerle Yürüttüğü Görüşmelerden Sonuç Alamadığı Bildirildi
Kolombiya’daki Devlet Başkanlığı Seçimlerini Sağcı Parti Adayı Kazandı
Kolombiya’daki Devlet Başkanlığı Seçimlerini Sağcı Parti Adayı Kazandı
İsrail Ordusu, Gazze'de Hamas'a Ait 9 Noktayı Vurduğunu Duyurdu
İsrail Ordusu, Gazze'de Hamas'a Ait 9 Noktayı Vurduğunu Duyurdu
Hindistan'da Sel Felaketi: 17 Ölü
Hindistan'da Sel Felaketi: 17 Ölü
6,1 büyüklüğünde deprem
6,1 büyüklüğünde deprem
Trump'ın, Güney Kore ile yürütülen askeri tatbikatları durdurma kararının Pentagon'da memnuniyetsizlikle karşılandığı iddia edildi
Trump'ın, Güney Kore ile yürütülen askeri tatbikatları durdurma kararının Pentagon'da memnuniyetsizlikle karşılandığı iddia edildi
Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda biri komutan 11 kişi hayatını kaybetti
Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda biri komutan 11 kişi hayatını kaybetti
Fuego Yanardağı'nda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi
Fuego Yanardağı'nda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi
Adriana Lima'dan Metin Hara'yla Birlikte Brezilya Formalı Paylaşım
Adriana Lima'dan Metin Hara'yla Birlikte Brezilya Formalı Paylaşım
Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı
Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim