IŞİD'in Yatak Odası Cihatçıları

Son aylarda sosyal medyada sık sık ön plana çıkan 16 yaş civarındaki Batılı ülkelerde yaşayan kızların, Suriye ve Irak'taki Irak Şam İslam Devleti militanlarıyla çoğunlukla internet üzerinden kurdukları iletişim sonrası adeta 'kullanılmak' için örgüte dahil edilmelerinin ardından yaşadıkları, artık neredeyse tanıdık bir hikaye haline geldi.



Büyük bir aşk yaşadıklarını ve çok farklı bir amaç için mücadele ettiklerini düşündükleri, hayatlarının bambaşka bir yönde radikalleşeceğini zanneden bu kızların IŞİD militanlarıyla nişanlanmalarının ardından IŞİD'in konuşlandığı topraklara seyahati tam bir hüsran ve çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor.



"YATAK ODASI CİHADI"



ABD'nin bilindik haber ajanslarından CBS News'un hazırladığı makaleye göre, genellikle orta sınıf kökenden gelen, eğitimli, Batılı kızların IŞİD militanlarıyla yaşadıkları 'evlilik'lerin sayısının çığ gibi artışı sonucu ortaya fenomen bir tabir çıktı: "Yatak odası cihadı"



GENÇ KIZLAR BU HATAYI NEDEN YAPIYOR?



Makaleye göre, bloglar ve sosyal medyada, bu genç-Batılı kadınların sözde İslam Devleti'ne katılmalarıyla hayatlarını mahvetmeye doğru attıkları adımda, önce IŞİD'e katılmakla övünüyorlar. Bu yaklaşımları, psikolojik olarak 'kendi hayatı hakkında övünecek bir şey yaratma' arzusundan ileri geliyor. Önceleri silahlarla pozlar veren bu genç kadınlar, ardından örgüt için yemek yapma- bulaşık yıkama gibi angarya işlerle görevlendiriliyorlar.



İSKOÇYA'DA RADYOLOJİ OKUYORDU, "CİHAT GELİNİ" OLDU!



Glasgow'da (İskoçya) radyoloji okuyan, IŞİD'li bir militanla evlenmek için Suriye'ye giden 20 yaşındaki Aksa Mahmud, ilk önce yeni evlerindeki 'aşırı şiddet' dolu hayatlarından zevk alıyor, mutlu oluyormuş gibi göründüklerini, daha sonra işlerin renginin değiştiğini ifade etti.



Ümmü Layth altında bir Twitter kullanıcısı, IŞİD'le ilgili tweetinde "Woolwich, Texas ve Boston'daki kardeşlerinizin örneklerini izleyin" dedi ve ekledi: "Savaşamıyorsanız, savaş için bir şeyler yapamıyorsanız, savaşı kendinize getirmiş olursunuz"



"KURTULAN KADINLAR SOSYAL MEDYADA YAŞADIKLARINI ANLATMIYOR"



Fakat nedense, sosyal medyada IŞİD'e katıldıktan sonra çabucak ne yaptığının; kendini nasıl bir tehlikeye attığının farkına varan genç kadınların hikayeleri görünmüyor, bu kadınlar nedense sosyal medyada paylaşım yapmıyor, sesleri pek duyulmuyor...



İŞTE IŞİD'E KATILAN GENÇ KIZLARIN KORKUNÇ HİKAYELERİ



CBS News, kısa bir süre önce, 6 ayını Suriye'de geçirmiş Türk işçi ABDullah ile görüştü. Abdullah, son zamanlarda kontak kurduğu, Faslı kız arkadaşı ile yardım isteyen 16 yaşındaki İngiliz kızı CBS News'a anlattı: "Çok moralsizdi. 'Bana ihtiyacı olduğunu ve kaçması için yardım etmem gerektiği'ni söyledi. Durumunu, yaşadıklarını anlattı. IŞİD'in zaptettiği kentte bir 'bekar kadınlar evi'nde yaşadığını, dışarı çıkarılmadıklarını ve ailelerinden kimseyle görüştürülmediklerini anlattı. En büyük ve ürkütücü korkusu ise zorla istemediği bir militanla evlendirilmekti."



IŞİD'DEN KAÇIŞ HİÇ DE KOLAY DEĞİL...



Fakat IŞİD'den kaçış o kadar kolay değil, aksine çok da tehlikeli... Kadınlar, yanlarında bir erkek-koruyucu olmadan dışarı bile çıkamıyorlar. Zaten örgüte gelikleri andan itibaren pasaportlarına el konuluyor.



"IŞİD'İN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLAR SANKİ 'DEMİRDEN BİR KUBBE' GİBİ"



Abdullah, IŞİD'in işgal ettiği toprakların sanki 'demirden bir kubbe' gibi olduğunu ve kaçışın neredeyse imkansız olduğunu söyledi: Her yerde kontrol noktaları var ve geçerli bir sebep olmadıkça kimse sınırların dışına çıkamıyor! Yardım isteyen İngiliz kız ve Faslı arkadaşıyla ilgili olarak, Abdullah, IŞİD'den kaçmayı başardıklarını söyledi. Fakat Abdullah'a göre kendisinden ilk yardım isteyenler onlar değil... Abdullah kaçmak isteyen 5 kızın daha kendisinden yardım istediğini anlattı:



"SOSYAL MEDYA IŞİD'İ BİR CAZİBE MERKEZİ GİBİ SUNUYOR"



"Bence bu çok büyük bir konu, ben sadece tek başımayım, bir düşünsenize burada buna benzer kaç tane olay yaşanıyor, tek başıma hepsine yetişmem imkansız... Bu kızlar çok genç, çok naif ve dürtülerine yenilip düşüncesizce kalkıp buralara gelmişler, sosyal medyanın IŞİD'i bir cazibe merkezi gibi sunan yüzüne aldanıp IŞİD militanlarına kaçmışlar. Ve sonra peri masalı çatırdamaya başlamış..." Son olarak, Abdullah, Suriye'ye kaçmayı düşünen ya da planlayan tüm genç kızlara CBS News aracılığıyla bir mesaj 'Yapmayın' mesajı verdi: Burası bir savaş hattı. Burada genç ve bekar kadınların ne yeri ne de işi var!



(Kaynak: İnternet Haber)





Son Güncelleme: 19.12.2014 14:36