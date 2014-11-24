İŞİD Militanları 11 Kişiyi Kaçırdı

Terör örgütü IŞİD militanlarının Irak Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi'nin akrabalarından 11 kişiyi kaçırdığı iddia edildi.

Savunma Bakanlığından adını vermek istemeyen üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, IŞİD militanları Ubeydi'nin Musul'un farklı bölgelerinde yaşayan akrabalarından 15 kişiyi kaçırdı. Militanlar daha sonra 4 kişiyi salıverdi.

Yetkili, IŞİD'in, 10 Haziran'da Musul'da kontrolü sağlamasından bu yana Ubeydi'nin kentteki Ed-Dendan bölgesinde bulunan evini de karargah olarak kullandığını belirtti.

Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı grupların haziranda Musul başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, IŞİD ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de savaş uçaklarıyla Irak ordusuna destek veriyor.

Ubeydi, daha önce bir çok defa hükümetin kontrolünden çıkan bölgelerin IŞİD'den temizleneceği sözünü vermişti.