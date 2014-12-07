KDP MUSUL SORUMLUSU MEMUZİNİ:"IŞİD, ELİNE SİLAH ALMAYI REDDEDEN 87 GENCİ BU SABAH GÖZALTINA ALDI. DAHA ÖNCE ÖRGÜTE İTAATİ KABUL ETTİKLERİ İÇİN SERBEST BIRAKILAN 15 POLİS DE TEKRAR HAPSE ATILDI"

"TAKTİK DEĞİŞTİREN ÖRGÜT, YABANCI SAVAŞÇILAR YERİNE IRAKLILARI ÇATIŞMALARDA ÖNE SÜRÜYOR. ÇATIŞMAK İSTEMEYEN VEYA KAÇANLAR, CEPHE GERİSİNDE BEKLEYEN YABANCI MİLİTANLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR"

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Sait Memuzini, terör örgütü IŞİD'in saflarında savaşmayı reddeden gençleri tutukladığını söyledi.

Memuzini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IŞİD, gençleri zorla savaştırıyor. Eline silah almayı reddeden 87 genci bu sabah gözaltına aldı. Daha önce örgüte itaati kabul ettikleri için serbest bırakılan 15 polis de tekrar hapse atıldı" dedi.

Son zamanlarda çok sayıda militanını kaybeden IŞİD'in ev ev dolaşarak gençleri zorla silah altına almaya çalıştığını anlatan Memuzini, "IŞİD, İslam Devleti'nin savaşta olduğunu öne sürerek, kendi hükmü altındaki bütün Müslümanların cihada ve gazaya katılmaları gerektiği propagandası yapıyor. Örgüt bunun için evleri tek tek kontrol ediyor. Bulduğu gençlere iki seçenek sunuyor. Birincisi silahlanıp savaşa katılması, ikincisi 1 milyon 500 bin dinar ceza ödemesi. Bu iki seçeneği de kabul etmeyenler, hapse atılıyor" diye konuştu.

Memuzini, "Örgütün taktik değiştirdiğini, yabancı savaşçılar yerine Iraklıları çatışmalarda" öne sürdüğünü belirterek, "Çatışmak istemeyen veya kaçanlar, cephe gerisinde bekleyen yabancı militanlar tarafından öldürülüyor" ifadesini kullandı