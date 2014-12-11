IŞİD, Cesedini Satışa Çıkardı

Bild: IŞİD, James Foley'nin cesedini satışa çıkardı

Alman Bild gazetesi, IŞİD'in Ağustos ayında infaz ettiği ABD'li gazeteci James Foley'nin cesedini 1 milyon dolar karşılığında satışa çıkardığını iddia etti





Alman gazetesi, örgütün "cesetlerden dahi para kazanmak istediğini" savunurken, bu korkunç girişimi bazı aracı kişilerle Türkiye-Suriye sınırından 'Buzzfeed News' muhabirine ulaştırarak, "cesetten para elde edebilmek için dünyaya duyurmak istediğini" öne sürdü. Elinde tuttuğu Batılı rehinelerden ilk öldürdüğü kişinin James Foley olduğunu da haberinde hatırlatan gazete , IŞİD'in acımasızlığına vurgu yaptı.



IŞİD'in, satışa çıkardığı iddia edilen James Foley'nin cansız bedenine alıcı bulması halinde, cesedin adı geçen kişiye ait olduğunu ispatlayacak DNA örneğini de verebileceğini ve cesedi de Türkiye sınırından teslim edebileceği haberde kaydedildi. Alman gazetesi, "IŞİD para için neler yapabileceğini böylece göstermiş oldu" yorumunda bulundu.

