IŞİD Avustralya'da Cafe bastı Çok Sayıda Rehine Var

IŞİD SIDNEY'DE KAFE BASTI ÇOK SAYIDA REHİNE VAR ..5 REHİNE KAÇARAK KURTULDU



SIDNEY ... Avustralya'nın Sidney kentindeki silahlı bir kişi, Lindt isimli bir kafeyi basıp içerideki yaklaşık 13 kişiyi rehin aldı. Silahlı kişinin IŞİD üyesi olduğu iddia ediliyor. Esaretin üzerinden sekiz saat geçti ve şimdiye kadar kafenin içindeki beş kişi kurtuldu. Ancak bu kişilerin nasıl kurtuldukları henüz belli d eğil.



Kent merkezindeki Martin Place Caddesi'nde faaliyet gösteren Lindt kafeye gelen silahlı kişiler, burada bulunanları rehin aldı.



Olay yerindeki televizyon kanallarından biri, kafenin içindeki silahlı kişilerden birini görüntülemeyi başardı.



Kafenin camına yaklaştırılan rehinelere, üzerinde Arapça yazılar bulunan ve IŞİD bayrağına benzeyen bir bayrağı sallandırıldığı, yakındaki binaları tahliye eden polisin bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı bildirildi.



Rehinelerden bazıları koşarak kurtuldu.



BEŞ REHİNE KURTULDU

Avustalyalı Channel 7, rehinelerden üçünün yaklaşık altı saatlik esaretin ardından kafeden koşarak çıktığını gösteren görüntüler verdi ancak bu kişilerin kendilerinin mi kaçtığı yoksa serbest mi bırakıldıkları henüz bilinmiyor. Rehinelerden birinin yangın kapısından, diğer ikisinin ise ön kapıdan çıktıkları belirtildi. Kurtulan bu üç kişinin erkek olduğu öğrenildi.



Bundan kısa bir süre sonra iki rehinenin daha kurtulduğu açıklandı. Önlük takılı olduğu belirtilen iki kadının, kafenin çalışanı olduğu anlaşıldı. Yaklaşık yedi saat sonra kurtulan kadın rehinelerin o anları, oaly yerindeki gazeteciler tarafından görüntülendi.



Polis, kurtulan rehinelerden içeride neler yaşandığı konusunda bilgi almaya çalışıyor.





Yaklaşık sekiz saatlik esaretin ardından koşarak kurtulan bir diğer kadın rehine



Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Sidney kentinde devam eden rehine olayıyla ilgili, “Tek amaçları korkutmak. Avustralya barışçıl, güvenli bir ülke, Avustralyalılar normal yaşantısına devam etsin” dedi.



Başbakan Abbott, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, “Amaçlarını, neden yaptıklarını bilmiyoruz ama bazı ipuçları var” diye konuştu.



İpuçları hakkında bilgi vermeyen Abbott, çok fazla açıklama yapmayacağını, polisin profesyonelce çalıştığını ifade ederek, “Çok kötü, huzur bozucu bir olay. Endişelerinizi anlıyorum, dualarımız bu durumda olanlarla (rehinelerle). Tek amaçları korkutmak. Avustralya barışçıl, güvenli bir ülke... Avustralyalılar normal yaşantısına devam etsin” değerlendirmesinde bulundu.



EL NUSRA ŞÜPHESİ

Kafeye yerel saatle 09.45'te gelen ve henüz sayıları bilinmeyen şüphelilerin kafenin kapısını kilitlediği, başlarına Arapça yazılar bulunan bandaj taktıkları, ayrıca kafeteryanın camına, üzerinde Arapça yazılar bulunan bir bayrağı çalışanlara bir süre astırdığı görüldü.



Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, rehine alma olayını El Nusra örgütü üyeleri gerçekleştirdi. Ancak bu haberler yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.



REHİNE SAYISI ÇELİŞKİLİ

İlk yapılan açıklamalarda rehine sayısı 13 olarak belirtilirken, Lindt kafe Avustralya yöneticisi Steve Loan, olay sırasında içeride 10 çalışan ve 30 müşteri bulunduğunu ileri sürdü. Ancak polis yetkilileri, rehine sayısı konusunda bilgi vermedi.



ABD: YAKIN TAKİPTEYİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sidney kentinde bir kafede devam eden rehine olayını yakından takip ettiklerini bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Sidney kentinde bir kafede bulunanların şüphelilerce rehine alınmasını yakından izlediklerini belirterek, dualarının rehin alınan kişilerle olduğunu kaydetti.



ABD vatandaşlarına ve diğerlerine bir sonraki duyuruya kadar olayın meydana geldiği Martin Place Caddesi civarından uzak durmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden Psaki, kentteki Amerikan vatandaşlarının dikkatli olmayı sürdürmesini istedi. Psaki, açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Martin Place Caddesi etrafındaki diğer binalarla Sidney'deki ABD Başkonsolosluğu'nun güvenlik tedbirli tahliye edildiğini teyit edebilirim. Küçük bir grup konsolosluk çalışanı, güvenli bir noktadan çalışmalarını sürdürüyor. Konsolosluk, Avustralyalı yetkililerle yakın temas halinde olmayı sürdürüyor.”

Son Güncelleme: 15.12.2014 10:36