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27 Şubat 2017 Pazartesi 20:09

İşe Gitmemek İçin Kendisini Bıçakladı

İşe Gitmemek İçin Kendisini Bıçakladı
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İşe Gitmemek İçin Kendisini Bıçakladı
Japonya’nın Kasugai kentinde Masaru Miura ismindeki bir erkek, işe gitmemek için metro istasyonunun tuvaletinde kendisini kalçasından bıçakladı.

Japon basına göre, Miura, polis karakoluna gidip metro istasyonunda birisinin, kendisini bıçakladığını fakat bu kişinin yüzünü göremediğini söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Miura yarasının tedavi edilmesini beklerken polis sorgusu devam edince polislere gerçeği anlatıp iş yerinde kendini stres altında hissetmesi nedeniyle işe gitmemek için kendini bıçakladığını, bıçağı da metro istasyonundaki bilet ofisinden bulduğunu itiraf etti.

Polis kayıtlarına göre, "İşe gitmek istemiyordum kendime bunu o yüzden yaptım. Zarar görürsem işe gitmek zorunda kalmayacağımı düşündüm" ifadelerini kullanan Miura, polisin işini yapmasına engel olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Japonya'da polis istatistiklerine göre, iş yerindeki stres ve fazla çalışmak ülkedeki intihar vakalarının önde gelen sebeplerinden birkaçı.
Noel'de 24 yaşındaki bir kadının, bir ayda 100 saat fazla mesai yapması ardından intihar etmesi sonrası Japonya'daki şirketler haftasonunu üç güne çıkarmayı gündeme getirmişti.


 
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