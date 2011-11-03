İşçi izinleri için sağlık tahlillerinde yeni uygulama... EÖP tepkili!

Ekonomik Örgütler Platformu, Çalışma Dairesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yabancı işçi izinlerindeki sağlık tahlilleri konusunda uygulamaya konan yeni düzenlemelerin, ekonomik hayatı olumsuz etkilemeye başladığını belirtti.

Ekonomik Örgütler Platformu, Çalışma Dairesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yabancı işçi izinlerindeki sağlık tahlilleri konusunda uygulamaya konan yeni düzenlemelerin, ekonomik hayatı olumsuz etkilemeye başladığını belirtti. Ekonomik Örgütler Platformu Dönem Başkanı Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin; Ticaret Odası, Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası, İşadamları Derneği, Genç İşadamları Derneği, İşverenler Sendikası ve Müteahhitler Birliği adına yaptığı açıklamada, “Bu yeni düzenleme ile işverenler, işçi başına 50 TL tutarında yeni bir vergi ile karşılaşmışlardır. Ayrıca, bununla birlikte, tahlillerin hangi laboratuarlar tarafından yapılacağı hastanelerdeki devlet görevlileri tarafından belirlenmeye başlanmıştır” denildi.

Bunlara ilave olarak, laboratuarlara sevk kağıdı alabilmek için çalışma izni talebinde bulunan işçilerin, bizzat hastanelere giderek bir-iki gün harcamasının da gerekli hale geldiğini kaydeden platform, içinde bulunulan zorlu ekonomik koşullar ile iş dünyasının başa çıkmaya çalıştığı bürokrasi dikkate alındığında, bu yeni düzenleme ile iş dünyasına getirilen mali ve zaman maliyetlerinin anlaşılır olmadığı vurgulandı.

Platform’un açıklamasında şunlar kaydedildi: “Özellikle işsizliğin azaltılması konusunda özel sektör yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu bir ortamda yoğun işçi çalıştıran sektörlerin yeni vergileri, zaman maliyetini kaldırabilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, bir işverenin çalışma izni için gerekli olan tahlilleri hangi laboratuarda, hangi saatlerde ve kaça yaptıracağı devlet kurumlarını ilgilendirmemelidir. Devlet tarafından izinlendirilmiş olan bütün laboratuarlar, bu tahlilleri kendi çalışma düzenleri içinde yapabilmelidirler. Bir sevk pusulası alabilmek için gün boyu ve hatta bazı koşullarda iki gün boyunca devlet hastanelerinde sıra beklemenin ise izahı, zaten mümkün değildir.

Dışa açık rekabetçi bir ekonomi yaratmayı amaçlıyorsak, çalışma izni için gerekli olan tahlillerin yukarıda sıralamaya çalıştığımız koşullarda yapılmasına ve ilgili dosyalar tamamlandıktan sonra çalışma izinlerinin kaynak ve işgücü israfına neden olmadan süratle çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Devlet Kurumları, her gün yeni bir uygulama ile ekonomik hayat üzerinde yeni yükler yaratmayı artık terk etmek zorundadır.”