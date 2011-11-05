İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Kuruldu

Çalışma Dairesi tarafından düzenlenen 150 saatlik teorik ve uygulamalı kursu tamamlayan ve Temmuz ayında sertifikalarını alan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları

Birliği" adıyla örgütlendi.

Birlik geçici yönetim kurulu adına Emir Taşçıoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, birlik tüzüğü geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Kaymakamlığı’na sunuldu.

Birliğin amacı; toplumda ve iş çevrelerinde yeni duyulmaya başlanan iş sağlığı ve güvenliği kavramının, işverenler ve çalışanlar tarafından benimsenip uygulanması ve bir çalışma kültürü haline gelmesi

için faaliyetler yapmak olarak açıklandı.

Bunun başarılmasıyla iş kazalarının ve bu kazalardan kaynaklanan can kayıplarıyla çalışma saati, işgücü ve çeşitli tazminat kayıplarının çok ciddi oranlarda azalacağı belirtilen açıklamada, tüm işverenler

yürürlükteki 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın gereklerini yapmaya davet edildi.

Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da çağrıda bulunularak, yasa çerçevesinde bir an önce denetimlere başlanması istendi ve bu konuda birliğin de her türlü yardımı yapmaya ve üzerine düşeni yerine getirmeye hazır olduğu belirtildi.