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İş başvurusunda hayatının şokunu yaşadı… Öyle bir yanıt aldı ki…

İngiltere'de bir markete iş başvurusu yapan kadın, kendisine gönderilen yanıtı görünce gözlerine inanamadı.

İş başvurusunda hayatının şokunu yaşadı… Öyle bir yanıt aldı ki…

İngiltere'de bir markete iş başvurusu yapan kadın, kendisine gönderilen yanıtı görünce gözlerine inanamadı.

06 Mayıs 2018 Pazar 18:18
İş başvurusunda hayatının şokunu yaşadı… Öyle bir yanıt aldı ki…

İngiltere’nin Hampshire bölgesinde yaşayan 48 yaşındaki Paige Bond, Forest Whole Foods isimli markete iş başvurusunda bulundu. Görüşme gerçekleştikten sonra kendisine e-posta gönderileceğini öğrenen Bond, görüşmenin sonucunu beklemeye başladı.

Geri dönüş bekleyen Paige, e-posta adresine gelen bir maili heyecanla açtı. Ancak yanıt yerine kurumdan yanlışlıkla kendisine iletilen bir e-postayla karşılaştı.

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E-postada yazanları okuduğunda gözlerine inanamayan kadın çılgına döndü. E-postanın içeriğinde, 48 yaşındaki kadının etrafında birilerinin olmasından hoşlanıyorsa yanlış bir iş görüşmesine geldiği yazıyordu.

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E-postadaki en rahatsız edici bölüm ise “Kadının paketleme odasını neşelendirebileceği” ifadelerinin olduğu satırlardı.

Paige, sosyal medyada paylaştığı duruma isyan ederken, İngiliz basınında geniş yer bulan skandal e-postanın şirket müdürü tarafından yazıldığı konuşuluyor.

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