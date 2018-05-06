İş başvurusunda hayatının şokunu yaşadı… Öyle bir yanıt aldı ki…

İngiltere’nin Hampshire bölgesinde yaşayan 48 yaşındaki Paige Bond, Forest Whole Foods isimli markete iş başvurusunda bulundu. Görüşme gerçekleştikten sonra kendisine e-posta gönderileceğini öğrenen Bond, görüşmenin sonucunu beklemeye başladı.

Geri dönüş bekleyen Paige, e-posta adresine gelen bir maili heyecanla açtı. Ancak yanıt yerine kurumdan yanlışlıkla kendisine iletilen bir e-postayla karşılaştı.

E-postada yazanları okuduğunda gözlerine inanamayan kadın çılgına döndü. E-postanın içeriğinde, 48 yaşındaki kadının etrafında birilerinin olmasından hoşlanıyorsa yanlış bir iş görüşmesine geldiği yazıyordu.

E-postadaki en rahatsız edici bölüm ise “Kadının paketleme odasını neşelendirebileceği” ifadelerinin olduğu satırlardı.

Paige, sosyal medyada paylaştığı duruma isyan ederken, İngiliz basınında geniş yer bulan skandal e-postanın şirket müdürü tarafından yazıldığı konuşuluyor.