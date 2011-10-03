İrsen Küçük:'Mecliste işbirliği ve dayanışma görme halkın hakkıdır.

KÜÇÜK: “MECLİSTE İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA GÖRME HALKIN HAKKIDIR..YENİ DÖNEMDE BUNU SAĞLAYACAĞIZ”

Başbakan İrsen Küçük, KKTC’nin daha iyiye ulaşmasında halkın mecliste işbirliği ve dayanışma görmesinin hakkı olduğunu ve yeni dönemde bunu sağlamaya çalışacaklarını

söyledi.

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı açılışında Meclis Başkanı Hasan Bozer’in ardından Başbakan İrsen Küçük söz aldı.

Ulusal meselelerde iktidar ve muhalefet fark etmeden birlikte çalışılmasının önemine dikkat çeken Küçük, meclisin devletin kalbinin attığı yer olduğunu söyledi.

Yeni dönemde ortaya koyacakları çalışma sistemi hakkında bilgi vermek istediğini kaydeden Başbakan İrsen Küçük, UBP olarak işbirliği ve diyaloğa çok önem verdiklerini belirtti.

Küçük, daha iyiye ulaşmada halkın mecliste işbirliği, dayanışma görmenin hakkı olduğunu ve yeni dönemde bunu sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Küçük, bu dönemde Konsensus sağlanması halinde meclis iç tüzüğünü ele alınabileceğini de kaydetti.

İçinde bulunulan dönemin Devletin yücelmesini sağlayacak kararların alınacağı dönem olacağını ve Kıbrıs meselesi de dahil, alınacak zorlu kararlarla karşılaşılacağını ifade eden İrsen Küçük, tüm toplum kesimlerinin ortak çabası ile KKTC’nin bir yere gelindiğini ancak yeterli olmadığını , daha çağdaş daha istikrarlı bir devletin gelecek kuşaklara bırakılması gerektiğini bunun için çalışılacağını belirtti.

Ekonomiyi istikrarlı hale getirme, kamuda reform yapılmasının gerektiğini, istihdam kapıları açan politikaların savunucusu ve uygulayıcısı olacaklarını vurgulayan Küçük, çağı yakalamak için dünya gelişimini takip etmek gerektiğini de kaydetti.

Küçük, tarım ve hayvancılıkta modern tarım için AB uyum politikaları gerektiğini ve bunları yapacaklarını ifade etti.

Kıbrıs konusunda önemli bir noktada bulunulduğunu da vurgulayan Başbakan İrsen Küçük, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ortaya koyduğu önerilerin meclis tarafından da kabul germekte olduğunu belirtti.

“KKTC nin dış politikası barışcıl ve insancıldır” diyen Başbakan İrsen Küçük, Barışcıl politikaları sabote eden Rum Yönetiminin doğal gaz ve petrol sondaj faaliyetleri ile bunu bir kez daha ortaya koyduğunu, buna karşılık Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunmak için Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun TC Başbakanı Erdoğan ile Kıta Sahanlığını sınırlandırma anlaşması imzaladığını ve Kıbrıs Petrolleri Anonim ortaklığına arama yapma yetkisi verildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının bu konuda da yapıcı önerilerini sürdürmekte olduğunu belirten Küçük, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun BM Genel Sekreteri Ban ile görüşmesinde bu konuda çıkış yolu önerisi sunduğunu ancak Rum tarafından olumlu yanıt alınamadığını vurguladı.

“Anavatan ile ilişkiler hayati öneme sahip ve bunları en ileri noktaya götürmekte kararlıyız” diyen Küçük, halkın azmi ve çalışkanlığı, meclis partilerinin önderliği ile daha iyi günlere gidileceğine olan inancını da belirtti.