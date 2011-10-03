Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İrsen Küçük:'Mecliste işbirliği ve dayanışma görme halkın hakkıdır.

Başbakan K.K.T.C 'nin iyiye ulaşmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

İrsen Küçük:'Mecliste işbirliği ve dayanışma görme halkın hakkıdır.

Başbakan K.K.T.C 'nin iyiye ulaşmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

03 Ekim 2011 Pazartesi 11:47
İrsen Küçük:'Mecliste işbirliği ve dayanışma görme halkın hakkıdır.
banner238

KÜÇÜK: “MECLİSTE İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA GÖRME HALKIN HAKKIDIR..YENİ DÖNEMDE BUNU SAĞLAYACAĞIZ”

Başbakan İrsen Küçük, KKTC’nin daha iyiye ulaşmasında halkın mecliste işbirliği ve dayanışma görmesinin hakkı olduğunu ve yeni dönemde bunu sağlamaya çalışacaklarını

söyledi.

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı açılışında Meclis Başkanı Hasan Bozer’in ardından Başbakan İrsen Küçük söz aldı.

Ulusal meselelerde iktidar ve muhalefet fark etmeden birlikte çalışılmasının önemine dikkat çeken Küçük, meclisin devletin kalbinin attığı yer olduğunu söyledi.

Yeni dönemde ortaya koyacakları çalışma sistemi hakkında bilgi vermek istediğini kaydeden Başbakan İrsen Küçük, UBP olarak işbirliği ve  diyaloğa çok önem verdiklerini belirtti.

Küçük,  daha iyiye ulaşmada halkın mecliste işbirliği, dayanışma görmenin hakkı olduğunu ve yeni dönemde bunu sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Küçük, bu dönemde Konsensus sağlanması halinde meclis iç tüzüğünü ele alınabileceğini de kaydetti.

İçinde bulunulan dönemin Devletin yücelmesini sağlayacak kararların alınacağı dönem olacağını ve Kıbrıs meselesi de dahil, alınacak zorlu kararlarla karşılaşılacağını ifade eden İrsen Küçük, tüm toplum kesimlerinin ortak çabası ile KKTC’nin bir yere gelindiğini ancak yeterli olmadığını , daha çağdaş daha istikrarlı bir devletin gelecek kuşaklara bırakılması gerektiğini bunun için çalışılacağını belirtti.

Ekonomiyi istikrarlı hale getirme, kamuda reform yapılmasının gerektiğini, istihdam kapıları  açan politikaların savunucusu ve uygulayıcısı olacaklarını vurgulayan Küçük, çağı yakalamak için dünya gelişimini takip etmek gerektiğini de kaydetti.

Küçük, tarım ve hayvancılıkta modern tarım için AB uyum politikaları gerektiğini ve bunları yapacaklarını ifade etti.

Kıbrıs konusunda önemli bir noktada bulunulduğunu da vurgulayan  Başbakan İrsen Küçük,  Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ortaya koyduğu önerilerin meclis tarafından da kabul germekte olduğunu belirtti.

“KKTC nin dış politikası barışcıl ve insancıldır” diyen Başbakan İrsen Küçük, Barışcıl politikaları sabote eden Rum Yönetiminin doğal gaz ve petrol sondaj faaliyetleri ile bunu bir kez daha ortaya koyduğunu, buna karşılık Kıbrıs Türkü’nün haklarını  savunmak için Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun  TC Başbakanı Erdoğan ile Kıta Sahanlığını sınırlandırma anlaşması imzaladığını ve  Kıbrıs Petrolleri Anonim ortaklığına arama yapma yetkisi verildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının bu konuda da yapıcı önerilerini sürdürmekte olduğunu belirten Küçük, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun BM Genel Sekreteri  Ban ile görüşmesinde  bu konuda çıkış yolu önerisi sunduğunu ancak Rum tarafından olumlu yanıt alınamadığını vurguladı.

“Anavatan ile ilişkiler hayati öneme sahip ve bunları en ileri noktaya götürmekte kararlıyız” diyen Küçük, halkın azmi ve çalışkanlığı, meclis partilerinin  önderliği ile daha iyi günlere gidileceğine olan inancını da belirtti.

Son Güncelleme: 03.10.2011 11:47
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANHasan BozerIrsen Küçük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim