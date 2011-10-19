İrsen Küçük, Hakkari’deki terör saldırısına başsağlığı mesajı gönderdi

Başbakan İrsen Küçük, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde teröristlerce düzenlenen saldırılar nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’e başsağlığı mesajı gönderdi.

Terör saldırılarını kınayan Başbakan Küçük, Başbakanı Erdoğan’a gönderdiği mesajda, hızla ilerleyen ve gelişen Türkiye’den rahatsız olanların, terörü kullanarak bunu engellemeye çalıştığını söyledi. Küçük, “Karışıklık ve huzursuzluk yaratarak iç huzuru, istikrarı ve güveni sarsacaklarını sananlar alçakça saldırılarını sürdürmektedir” dedi.

Böylesi menfur saldırıların Türkiye’nin kararlı yürüyüşünü durdurmayacağı gibi, bu saldırılar huzuru bozucu değil toplumu ortak noktada birleştirici bir etki yaptığını kaydeden Küçük, şöyle devam etti:

“Terörü araç kullanarak yaptıkları saldırılarla, hedeflerine ulaşamayacaklarına yürekten inanıyorum. Böylesi olaylar karşısında tek yürek olmayı bilen Türk Ulusu’nun azim ve kararlılığı karşısında başarısız olmaya mahkumdurlar ve Türk Ulusu insanlık dışı terörden medet umanlara geçit vermeyecektir. Anavatan Türkiye’nin acısı Kıbrıs Türk halkının acısıdır. Kıbrıs Türk halkı olarak terörü şiddetle lanetlerken, bu duygu ve düşüncelerle hain saldırıyı kınar, Türk halkının acısını yürekten paylaşırız.”

Başbakan Küçük, Genelkurmay Başkanı Org Necdet Özel’e gönderdiği mesajda ise, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk ulusuna dönük her türlü tehdit ve saldırıyı göğüslemeye ve defetmeye muktedir olduğunu söyledi.

Küçük, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şanlı geçmişi bunun örnekleriyle doludur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensuplarına başsağlığı ve metanet, yaralı askerlere acil şifalar dileriz” dedi.