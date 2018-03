İrsen Küçük Diyanet İşleri Başkanını Ziyaret Etti

Görmez ile Ramazan ayında bir iftar toplantısında bir araya geldiklerini belirten Küçük, “Demiştim ki 'İlk Ankara'ya geldiğimde sizi ziyaret edeceğim'. Bu, o tarihten sonra ilkAnkara ziyaretim” diye konuştu.



Ziyareti KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Küçük, “Din İşleri Başkanımızın da burada olmasıyla, iki ülke arasındaki ilişkileri ve tabii ki dini konularda, iki Müslüman ülkenin isteklerini ve taleplerini yakından görüşme imkanıbulacağınızdan dolayı da memnunum” dedi.

KKTC'nin bu konuda bazı sorunları olduğunu dile getiren Küçük, şöyle devam etti:



“Bu yıl ilk kez ülkemizde ilahiyat fakültesi açılmıştır ve öğrenci almaya başlamıştır. İlk olarak ilahiyat lisesi de 25 kişilik bir sınıfla eğitime başlamıştır. Tabii talep vardır, talepleri dikkate almamız gerekir. Halkımızın her kesiminin talep etmiş olduğu eğitime önem vermemiz gerekir. İhtiyaçları da her halükarda yerine getirmemiz gerekir.



Ülkemizdeki gerek camilerimizin dağılımı gerekse ihtiyaçları, bu konularda engin deneyimlerinizden yararlanmak istiyoruz. Bu konularda her zaman destek aldığımız, yardım aldığımız ana vatanımızın Diyanet İşleri ile de bu düzeyde işbirliğimizin artırılmasından yanayım.”



Küçük, bu süreç içinde KKTC'den görevlilerin Türkiye ve Ankara'yı ziyaretinde, halkın istekleri doğrultusunda talepleri konuşma ve sorunları birlikte çözme imkanı bulacaklarına inandığını kaydetti.



“Din hizmetleri, din eğitimi, bilimsel yöntemlerle ele alınmalı”



Mehmet Görmez ise KKTC Başbakanı Küçük'ü ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



İlk kez bir KKTC Başbakanının, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret ettiğini belirten Görmez, “Başbakan Küçük ile daha önce ramazanda iftar sonrasında bir araya geldik. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Din İdaresi Başkanlığı arasındaki ilişkilere çok önem verdiğini biliyorum. Ben daveti, ramazanda yapmıştım kendisine, kendisi de büyük mutlulukla bunu yerine getireceğini ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.



Başbakan Küçük'ün, kendi hizmet alanlarına verdiği önemi bildiğini anlatan Görmez, “Yıllardır KKTC'nin büyük ihtiyacı olan, din adamı yetiştirmek için okullara ihtiyacı vardı, hem ilahiyat lisesi hem de ilahiyat fakültesi açılmasına öncülük yaptığı için hem sayın başbakanımıza hem de bütün hükümet üyelerine teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah KKTC Din İdaresi Başkanlığı ile daha güzel ilişkiler geliştireceğiz” diye konuştu.



Mehmet Görmez, şunları kaydetti:



“Bu dönemde bir bilim adamı arkadaşımızın Kıbrıs'ta, bu işin başında olmasını gerçekten önemsiyorum. Çünkü din hizmetleri, din eğitimi, bunlar bilimsel yöntemlerle ele alınması gereken konular. Aksi takdirde pek çok sorunu beraberinde getirir. Açtığınız lise ve fakültenin, uluslararası arenada da ses getireceğini düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs, bilim açısından uluslararası bir nitelik kazandı. Yani dünyadan pek çok öğrenciniz var. Bu üniversitelere de farklı dünyalardan, mesela Türk Cumhuriyetlerinden, muhtelif yerlerden öğrenciler geleceğini düşünüyorum.”



Bunun üzerine İrsen Küçük de KKTC'de üniversite sayısının 7'ye ulaştığını ve bu üniversitelerin alt yapılarının da oldukça gelişmiş olduğunu bildirdi. Bu yıl 47 bin öğrenci sayısına ulaştıklarını belirten Küçük, “Dolayısıyla özellikle Müslüman ülkeler ile Türk devletlerinden, yeni açtığımız okullara öğrenci alınacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunların da bizim hem eğitimimize hem de ekonomimize katkı yapacağı inancı içindeyim” dedi.



Küçük, Türkiye'nin de özellikle Müslüman ülkelerle yaptığı temaslarda, KKTC'deki bu gelişmeleri aktarmasının, ekonomilerine ve turizmlerine de katkı sağlayacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.



Daha sonra, Başkan Görmez, Küçük'e “Kur'an-ı Kerim”, Küçük de Görmez'e el işi tablo hediye etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Mehmet Emin Özavşar ve Hasan Kamil Yılmaz ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehmet Paçacı da hazır bulundu.