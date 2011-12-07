İrsen Küçük Cemil Çiçek İle Görüştü

BB İrsen Küçük Ankara’daki temaslarına başladı.

Başbakan İrsen Küçük, saat 9:30 da TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile bir araya geldi. Küçük Çiçek görüşmesinde, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı da hazır bulundu.

CEMİL ÇİÇEK

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BB İrsen Küçük’ü Türkiyede görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Türkiye Kıbrıs İlişkileri kardeşlik ilişkisidir sık sık bir araya gelmekte fayda var” diye konuştu.

Çiçek, adada biran önce kalıcı barış sağlanmasının, hem Türkiyenin hem KKTC nin arzusu olduğunu belirterek, kalıcı bir barışa ulaşılması için KKTC nin elinden geleni yaptığını, çözüm istemeyen Rum tarafının işi yokuşa sürdüğünü belirterek, “Dünyanın bunu görmesi lazımdır” dedi.

Çiçek Türkiye olarak KKTC nin her yıl ileriye gitmesini her alanda ilerlemesini ve kendi ayakları üzerinde durmasını arzu ettiklerini söyledi.

Çiçek “Kıbrıs bizim milli davamızdır hükümetler değişse de desteklerimiz değişmez” dedi.

Cemil Çiçek,Türkiye ve KKTC’nin Kıbrısta adil ve kalıcı barış için her türlü katkıyı yaptığını belirterek Rum tarafı ve onu destekleyenlerin, bu katkıya karşılık vermediğini ifade etti.

Avrupa Birliği’nin 2004 yılında verdiği sözün arkasında durmadığını kaydeden Çiçek, “Tecrit halen devam ediyor. Bunu bir türlü görmek istemiyorlar” dedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Dönem başkanlığında Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin donma noktasına geleceğini belirten TBBM Başkanı Cemil Çiçek, Kıbrıs’ta adil bir barışın siyasi eşitlik temelinde olacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın eski günlere dönülmesini istemediğine inandığını ifade eden Çiçek, “Buna bizim de gönlümüz razı olmaz” dedi.

Çiçek barış suyu projesinin önemli bir proje olduğunu iyi gittiğini ve hayata geçirilmesi için de kaynak sıkıntısı olmadığını sözlerine ekledi.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de TBMM de bulunmanın kendileri için büyük onur olduğunu belirterek Çiçek’e yeni görevinde başarılar diledi.

Başbakan Küçük, Çiçek’in Kıbrıs konusundaki yaklaşımlarını her zaman bildiğini ifade etti.

Küçük, KKTC ‘de ekonominin düze çıkması için alınan tedbirlerin meyvesinin toplanmaya başlandığını belirterek, 2008 yılında ekside seyreden büyümenin 2010 yılında artıya döndüğünü 2011 de devam etmesi öngördüğünü kalkınma hızının yüzde 5’ lere çıkmasını beklediklerini belirtti.

Başbakan İrsen Küçük, KKTC’nin ekonomik ve siyasi yönden her zaman Türkiye’nin ve TBMM’nin desteğini aldığını söyledi. Kıbrıstaki müzakerelerin bekledikleri düzeyde ilerlemediğini söyleyen Küçük, Türkiye ve Türk tarafının çözüm için ortaya koyduğu iyi niyet ve girişimlerin karşılığını Rum tarafından alamadığını kaydederek “Bizim kadar samimiyseler Kıbrısta çözüme ulaşmamak mümkün değil” dedi.

Başbakan Küçük barış suyu projesinin çok olumlu seyrettiğini planlandığı gibi devam ettiğini belirterek olası varılacak çözümle barış suyunu Rumlarla paylaşmak arzusunda olduklarını yineledi.