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İrsen Küçük BDP Milletvekili Kaplan'a Tepki Gösterdi

Bakanlar Kurulu, kamu düzenini bozucu, ülke barışını tehdit edici tutum nedeniyle sınır dışı kararı almıştır

İrsen Küçük BDP Milletvekili Kaplan'a Tepki Gösterdi

Bakanlar Kurulu, kamu düzenini bozucu, ülke barışını tehdit edici tutum nedeniyle sınır dışı kararı almıştır

31 Ekim 2011 Pazartesi 16:41
İrsen Küçük BDP Milletvekili Kaplan'a Tepki Gösterdi
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Başbakan İrsen Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyet olduğunu vurguladı.

Başbakan İrsen Küçük, TBMM BDP Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir öğrenci grubunun ziyaretini bahane ederek KKTC’ye yönelik olarak yaptığı açıklamaya tepki göstererek, “Hükümetimiz asayişi bozucu bir konuda kimseye ayrıcalık tanımamakta kararlıdır” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, BDP Milletvekili Hasip Kaplan’ın KKTC’ye yönelik “mesnetsiz, seviyesiz, devleti aşağılayıcı hakaret içeren”  açıklamalarının ülkede rahatsızlık ve üzüntü yarattığını ifade eden Başbakan Küçük, KKTC devletinin demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyet olduğuna dikkat çekti.

Başbakan, şunları kaydetti:

“Hükümetimizin de kamu düzeni, genel ahlak, sosyal adalet, ulusal güvenlik, kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Üniversitelerimiz ülkemizin güzide kuruluşlarındandır. Çeşitli ülkelerden  binlerce öğrencinin eğitim gördüğü bu güzide eğitim kurumlarımızın, siyasi ideolojilerin gösteri merkezi haline gelmemesi, getirilmemesi  ve kurumun eğitim imajının zedelenmemesi yönünde de gerekli tedbirleri süratle almak, ülkemizde eğitim gören gençliğe karşı da vazgeçilmez sorumluluğumuzdur.”

Başbakan Küçük, gerek üniversite yönetimlerinin, gerekse hükümetin bu konuda gerekli kararı almaktan imtina etmeyerek din, dil, ırk ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin  gerçek devlet olgusunun gerektirdiği bir tavır ortaya koyduğunu vurguladı.

Hükümetin asayişi bozucu bir konuda kimseye ayrıcalık tanınmamakta kararlı olduğuna vurgu yapan Başbakan Küçük, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Hal böyleyken, BDP Milletvekili Kaplan’ın ülkemizi aşağılayıcı açıklamalarını  sadece kendi siyasi görüşünün bir ürünü olarak değerlendirmekteyiz.

Sınır dışı kararı üniversitenin güvenlik meselesidir. Bakanlar Kurulu, kamu düzenini bozucu, ülke barışını tehdit edici tutum nedeniyle sınır dışı kararı almıştır. KKTC’de çeşitli ülkelerden gelen 46 bin üniversite öğrencisi mevcuttur. Bunların bilim yönündeki gayretlerini, huzurlarını bozmaya yeltenen kim olursa olsun kararlarımızı devlet sorumluluğu gereği  kararlılıkla almaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.”

Son Güncelleme: 31.10.2011 16:41
Anahtar Kelimeler:
BDPIrsen KüçükBakanlar KuruluTepki
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